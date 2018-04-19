國安委仍像謎 栗戰書任副主席？

2018-04-19 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 汪莉絹 ／綜合報導



中共三月新舊任人大委員長交接；栗戰書（右）接替張德江，成為新一任人大委員長。 新華社 分享 facebook

中共中央最神祕的機構—「中央國家安全委員會」十七日舉行會議，大陸央視報導，中共總書記、中央國家安全委員會主席習近平十七日主持召開十九屆中央國家安全委員會第一次會議，這是該機構成立四年多以來第二次對外公開會議的消息。

央視新聞聯播十七日晚間用了近五分鐘報導會議召集的消息，但與四年前會議一樣，沒有任何會議進行的畫面，只讀乾稿。新華社的新聞稿僅提「李克強、栗戰書參加會議」，未提及兩人任何頭銜。

二○一四年一月中共中央政治局開會決定，國安委由習近平擔任主席，李克強、張德江任副主席，下設常務委員和委員若干名，但國安委成員名單始終未公開。二○一七年中共中央召開國家安全工作座談會，外界以參加人員名單評估國安委可能成員。是次座談會，除了習李張三位政治局常委，還包括王滬寧等九名政治局委員，以及外交、金融系統主事者和軍方高層將領。

今年三月，栗戰書接替張德江出任大陸全國人大常委會委員長，按慣例，他應接手國安委副主席一職。大陸官媒此次特意不提李克強和栗戰書的頭銜，也未提及其他參加會議人員名單，使得國安委愈發地神秘。

北京青年報的微信公眾號「政知見」披露，栗戰書此前就在該委員會工作。他曾於二○一四年至二○一八年擔任國安委辦公室主任。另外，北京市委書記蔡奇在到北京任職前，曾在二○一五年至二○一六年擔任國安委辦公室主持常務工作的副主任。

「政知見」稱，四年前的會議，習近平首提總體國家安全觀，系統地提出「十一種安全」—構建集政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全、資訊安全、生態安全、資源安全、核安全等於一體的國家安全體系。

此次會議，習近平則強調五個堅持，包括：堅持統籌發展和安全兩件大事；堅持人民安全、政治安全、國家利益至上的有機統一；堅持立足於防，又有效處置風險；堅持維護和塑造國家安全；堅持科學統籌。會議還通過「黨委（黨組）國家安全責任制規定」，明確中共各級黨委（黨組）維護國家安全的主體責任，並要求各級黨委（黨組）加強對履行國家安全職責的督促檢查。