日媒：習近平6月訪北韓 「川金會」後會金正恩

2018-04-18 16:49 世界日報 記者 世界日報 記者 賴錦宏 ╱北京18日電



日本讀賣新聞報導，中國國家主席習近平將於6月訪問北韓，並將與北韓領導人金正恩舉行峰會。該報引述中國和北韓的消息，金正恩上月訪問北京時曾邀請習近平回訪，中國中聯部部長宋濤上星期到訪平壤時，曾商討相關細節。

報導稱，預料習近平將於5月底或6月初訪問北韓，時間定在美國與北韓可能即將舉行的會談之後。假如習近平訪問北韓成行，將會是繼胡錦濤2005年訪問北韓後，首度有中國國家主席到訪該國。

自由亞洲電台也於日前報導，指中國正放寬對北韓制裁，中國與北韓合作項目正迅速重上軌道。報導引述北韓咸鏡北道消息，羅津先鋒經濟特區已建成新大廈，稍早凍結項目亦已重新啟動。

宋濤作為中聯部部長，是中國對外聯絡的第一把手，去年11月亦曾到訪北韓，向北韓匯報中國「19大」相關情況，但受到冷待遇，沒有見到金正恩。金正恩上個月乘坐專列火車到訪北京時，宋濤亦曾登上車廂迎接金正恩。

北韓中央電視台報導，宋濤這次到訪平壤與金正恩討論了兩黨共同關心的議題和國際局勢，相信包括朝鮮半島核問題。

報導亦指出，金正恩滿意中國和北韓關係近來的發展，並認為應該特別禮遇宋濤率領的「中國藝術團」，北韓勞動黨和政府部門都以最高規格接待之。

另外，金正恩接見宋濤時，背景是上個月金訪問北京時與習近平的握手合照，這幅非常大的照片掛在顯眼位置。從北韓中央通訊社發布的照片看來，很可能是螢幕投影照片。

朝中社指出，宋濤和北韓外長李洙墉亦舉行了會談，在「習金會」的共識上討論如何發展朝鮮勞動黨和中國共產黨的關係。

金與宋欣賞中國藝術團的演出時，坐在宋濤兩側的分別是北韓第一夫人李雪主和金正恩的胞妹金與正。金正恩上周六晚上，也設宴款待中國藝術團，李雪主、勞動黨中央副委員長崔龍海、北韓外長李洙墉等都有出席。