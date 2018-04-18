喬曉陽赴港 港特首：無關港獨、23條立法

2018-04-18 13:37 世界日報 香港新聞組╱香港18日電



香港特首林鄭月娥。 中通社 分享 facebook 香港特首林鄭月娥昨日表示，特區政府目前尚未有就基本法第23條立法的時間表，但強調該立法屬憲制責任，無論是否有壓力都須推進。她亦回應剛退休的第12屆人大法律委員會主任委員喬曉陽將於本周四來港一事，指喬此行與基本法第23條立法及港獨問題完全沒關係。

大公報報導，近日有媒體稱港府最快明年會就基本法第23條開始立法工作，林鄭月娥回應，目前尚未有時間表，立場仍與去年相同，即需審時度勢、權衡輕重，為該立法創造一個可以理性、互動的有利環境。

她同時亦表明，本屆政府於過去十個月，在各方面的工作都取得一定成效，社會氣氛比較平和，香港應該利用這種「得來不易」的狀態，在「一帶一路」規畫及粵港澳大灣區發展方面抓緊經濟機遇。

當被問及喬曉陽即將來港出席多個基本法座談會或研討會，會否與基本法第23條立法有關，林鄭月娥表示，喬曉陽非常關心香港，亦非常熟悉國家憲法，以及憲法與基本法的關係，故她很早便已親自邀請對方來港，此行與最近發生的事情完全無關。

據報導，她補充，本次邀喬曉陽為問責官員及高級公務員舉辦基本法座談會的做法，並非由她「發明」，過去政府亦有關於國家事務系列的講座，及邀請不同類型的官員，「本次純粹是這樣的性質。」