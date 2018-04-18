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前台企聯總會長郭山輝 獲生命精神獎

2018-04-18 04:17聯合報 苗君平／東莞報導

前大陸台企聯總會長、台昇集團董事長郭山輝與副董事長劉宜美夫婦，長期贊助「希望之城」（City of Hope)美國國家醫療中心，本月15日獲美國家具行業與希望之城，所頒發的生命精神獎，這也是該會最高的榮譽獎項。

「希望之城」 (City of Hope)是家美國國家醫療中心，創立於1913年，位於洛杉磯東區，是頂尖的美國非盈利研究和治療中心，專注癌症糖尿病和其他危及生命的疾病。

該醫療中心是美國國立癌症研究院（National Cancer Institution ），指定的40所癌症綜合中心之一，也是美國國立綜合癌症網路的創立會員和中央資料協調中心。

台昇集團長期捐款支援希望之城超過20年。2017年10月，董事長郭山輝與副董事長劉宜美夫婦，首次參觀希望之城在加州的園區，深受其理念感動，決定更進一步支援希望之城，為癌症與糖尿病研究做出創新與發展。

兩人發揮在美國的影響力，與美國Art Van公司共同為希望之城募集，超過200萬美金的贊助，創下歷史新高！為表彰台昇集團為挽救癌症和糖尿病患者，做出的傑出貢獻，美國家具行業和「希望之城」，共同為兩人頒發最高榮耀--生命精神獎（Spirit of Life Award ）。

該獎項由「希望之城」所創立，每年獲獎的人，包括各領域的企業家，將這些人串聯起來的，提升社會的使命感，以及堅信每個人都能夠帶來改變的信念。

郭山輝在頒獎典禮中表示，「如果在治療過程中傷害了心靈，就算病痛去除了，也不算完全康復」，這更加堅定支持醫療公益事業的意義，53年來家具業團結一起，支持這個博愛活動，讓那些遭遇癌症與糖尿病的人們，得以延續生命。

癌症糖尿病

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