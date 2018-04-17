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王岐山上任滿月 外事角色越顯重要

2018-04-17 22:28中央社 北京17日電

中國國家副主席王岐山。路透
中國國家副主席王岐山。路透
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中國國家副主席王岐山上任到今天滿一個月，會見外國黨政人士的活動不斷。新華社報導，王岐山今天在北京中南海，會見越共中央經濟部長阮文平率領的越共代表團。

今天率團會見王岐山的越共中央經濟部長阮文平（Nguyen Van Binh），擁有越共政治局委員身分，並兼任越共中央書記處書記，屬於中共定義的「社會主義兄弟黨」要員。但已無黨職的王岐山仍出面會見，似乎說明王岐山的外事角色愈發重要。

王岐山在2017年10月中共19大過後卸下所有黨職。但今年3月17日在無一黨職下，以中共普通黨員身分被推選為中國國家副主席。在一些官方活動的報導中，王岐山經常與中共7名政治局常委並列，且排在政治局委員之前，角色引人側目。

根據公開資訊，王岐山就任國家副主席後一個月來，先後會見菲律賓外交部長凱耶塔諾（Allan Cayetano）、新加坡總理李顯龍，並曾出席歡迎北韓領導人金正恩的晚宴，對象涵蓋各國黨政要員。

新加坡聯合早報先前報導，王岐山頻頻在外事場合現身，代表他已從幕後反腐的打虎角色「華麗轉身走向前台」，投入更聚焦的外交事務，成為中國外交的重要決策者和執行者之一。

日本經濟新聞更直指，近來一連串的中國高官相繼訪問日本以恢復交流及改善關係，是來自王岐山的指令。

王岐山中共新加坡

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