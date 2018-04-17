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中興通訊遭美國封殺 陸揚言隨時準備採取必要措施

2018-04-17 14:32聯合報 記者林則宏╱即時報導

針對美國商務部公告，禁止大陸通訊設備大廠「中興通訊」向美國企業購買敏感產品，原因是中興通訊曾向美國官員作虛假陳述。對此，大陸商務部17日回應稱，中方注意到美國商務部宣布對中興公司採取出口管制措施。商務部將密切關注事態進展，隨時準備採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

受此影響，中興通訊股份有限公司17日在深圳交易所發布公告稱，因發生對股價可能產生較大影響、沒有公開披露的重大事項，經公司申請，公司股票自17日開市起停牌。與此同時，中興通訊H股17日9時起也在香港交易所停牌。

此外，中興通訊官方網站亦於17日發布聲明稱，公司已獲悉美國商務部對公司啟動拒絕令，現正在全面評估此事件對公司可能產生的影響，並與各方面積極溝通及應對。

據新華社報導，2016年3月，美國政府以中興通訊及其三家關聯公司違反美相關出口禁令為由，將中興通訊列入出口限制名單，限制美國供應商向中興通訊出口包括晶片在內的美國產品。2017年3月，中興通訊與美國財政部、商務部和司法部達成的和解協議，中興通訊被從美國出口限制名單中移除，中興通訊與美國供應商的業務恢復正常。

根據當時的和解協定，中興通訊同意支付約8.9億美元罰金。同時，美國商務部針對中興通訊的3億美元罰金和為期七年的出口禁令被暫緩執行。

不過，美國商務部16日發表聲明稱，在2016年和解協議談判期間，以及2017年暫緩執行期間，中興通訊違反了相關和解協定內容。因此，將對中興通訊執行為期七年的出口禁令。亦即七年內，美國企業都不能向中興通訊提供產品。

對此，大陸商務部17日發布的新聞稿指出，中方一貫要求中國企業在海外經營過程中，遵守東道國的法律政策，合法合規開展經營。中興公司與數百家美國企業開展了廣泛的貿易投資合作，為美國貢獻了數以萬計的就業崗位。希望美方依法依規，妥善處理，並為企業創造公正、公平、穩定的法律和政策環境。

《中證網》引述中金公司的研究報告稱，美國商務部對中興通訊施加出口許可權禁止令，若不能儘快達成和解，將會影響中興通訊通信設備和手機等業務的正常生產與銷售。

美國商務部公告，禁止大陸通訊設備大廠「中興通訊」向美國企業購買敏感產品。（網路照...
美國商務部公告，禁止大陸通訊設備大廠「中興通訊」向美國企業購買敏感產品。（網路照片）
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