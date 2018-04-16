中國整治低俗關閉搞笑平台 陸學者撰文抨擊

2018-04-16 21:19 中央社 上海16日電



中國官方以「格調低俗」為由關閉搞笑類影音平台「內涵段子」。中國學者郭於華投稿外媒指出，那些指責不同娛樂方式的「高尚」人們可想一下，你爹你媽若不低俗，你是哪來的？

郭於華是北京清華大學社會學系教授，經常針對中國時事向外媒發表看法。她在2014年曾向華爾街日報表示，中國的城市化是一個看不見人的城市化，不要農民的城市化。這段訪問過了2年多以後，北京發生驅趕「低端人口」事件。

中國官方近來頻密出手整頓網路短影音平台，日前下令永遠關閉「今日頭條」網站旗下的搞笑類「內涵段子」App。為此，有大批用戶11日凌晨開著上百輛車聚集中國廣電總局前按喇叭抗議。

郭於華針對「內涵段子」遭關閉一事投書金融時報中文網指出，以正式權力方式禁止某種娛樂方式、封閉某種新媒體表達，干預了千百萬人而且是最富生機的青年人的生活方式，禁止了人們自主的選擇，剝奪了人之為人的尊嚴。

她說，沒有哪個社會只存在一種品味，只認同一種產品，只允許統一的娛樂模式，只肯定一種生活方式。那些指責不同娛樂方式的「高尚」人們可以先想一下：「你爹你媽若不低俗，你是哪來的？」

她認為，「內涵段子」一事表明，許多事件本無關政治，大多數人也並不關心政治，但是，一旦人們的日常生活被強行介入，本不是政治的事情免不了被政治化，不關心政治的人們也被捲入政治，因為是政治找上門來，除了面對別無選擇。

郭於華表示，「段友」不屬於底層群體，而是以生長於數位化時代的年輕人為主體，他們非組織化的共同行動，幾乎不需要事先的協調和計劃，而是利用心照不宣的理解和非正式的社會網路，避免直接地、象徵性地對抗權威。