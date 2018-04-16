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陸潛龍3號首次海試 赴南海探測溫鹽地貌

2018-04-16 18:45中央社 台北16日電

中國最先進、設計潛深4500公尺的自主無人潛水器「潛龍3號」，15日啟程赴南海首次海上測試，除進行主要技術指標和功能驗證，還將執行溫鹽深剖面探測、海底照相與磁力探測等任務。

中新社報導，「潛龍3號」於2016年9月29日通過中國大洋協會辦公室組織的實施方案評審，2017年10月13日完成出所檢測，2017年11月19日完成千島湖湖上試驗。

報導稱，「潛龍3號」在「潛龍2號」技術基礎上進行優化升級，是一套具備微地貌成圖、溫鹽深剖面、甲烷、濁度、氧化還原電位、海底照相以及磁力等探測功能的4500公尺級無人自主潛水器。

「潛龍3號」於15日搭乘「大洋1號」科學考察船赴南海。總設計師、中國科學院瀋陽自動化研究所研究員劉健表示，此次海上試驗將對主要技術指標和功能進行驗證，還將根據需求，在水合物試採區和結核（金屬物在海底的沈積物團塊）試採區進行試驗性應用。

在「863計畫」支持下，中國大洋協會聯合中國科學院瀋陽自動化所、國家海洋局第二海洋研究所等有關單位，研發4500公尺級深海資源自主勘查系統「潛龍2號」，主要用於深海熱液多金屬硫化物探測。

報導稱，「潛龍2號」在應用過程中，完成近500平方公里的熱液區海底精細地形地貌探測、發現多處熱液異常點，獲得大量高清晰近底照片，為中國海底多金屬硫化物礦區資源評估奠定科學基礎。

為滿足未來中國深海探測任務的需要，於2016年決定建造「潛龍3號」。中國大洋協會辦公室副主任李波表示，此次海試及試驗性應用，將進一步落實中國「深海進入、深海探測、深海開發」技術基礎，提升中國國際海域資源勘查水準。

報導稱，「大洋1號」科研船於3月20日從青島起航，開始執行2018年綜合海試任務。海試共45天，分A、B兩航段。「綜合」是本次海試亮點，涵蓋5項裝備海上試驗和3項科學調查，試驗區域跨越東海、西太平洋和南海。

南海考察

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