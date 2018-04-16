中共殲10C戰機 16日起擔負戰鬥值班任務

2018-04-16 18:46 中央社 台北16日電



殲10C。圖／取材自八一軍事網 分享 facebook 中共空軍官方微博今天發布消息稱，中國空軍新型戰機殲10C於4月16日開始擔負戰鬥值班任務，此標誌著中國空軍攻防作戰體系進一步完善，有效履行使命任務能力進一步提升。

中共空軍微博「空軍發布」稱，殲10C是中國自主研發的第3代改進型超音速多用途戰機，配裝先進航電系統及多型先進機載武器，具備中近距離制空和對地、對海目標精確打擊能力。

報導稱，2017年7月，殲10C參加慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵時，首次公開亮相，受到海內外輿論廣泛關注。

殲10C戰機列裝中共空軍後，實戰實訓逐步展開，飛行人才穩步成長，在空軍「紅箭－2016」、「紅箭－2017」體系對抗演習中發揮重要作用，為空軍新質作戰能力的提升打下基礎。

報導指出，與殲10C先後列裝空軍航空兵部隊的殲20、運20、殲16、轟6K和蘇35等新型戰機，為中共空軍戰略轉型提供有力支撐。

此外，在練兵備戰中實戰實訓、按綱施訓，中共空軍越來越多的飛行員具備通飛殲20、殲16、殲10C等多種新型戰機的能力。

中共空軍航空兵某旅副旅長呂威表示，實戰實訓只有敢於走別人沒有走過的路，才能收穫別樣的戰鬥力。駕馭新裝備，牢記新使命，新時代空軍飛行員要飛出大國空軍的威武和氣質。

報導稱，中國特色強軍之路的中國空軍，圍繞「空天一體、攻防兼備」戰略目標，接續建設實戰空軍、轉型空軍、戰略空軍，轉型發展進入快車道，備戰打仗能力發生歷史性變化，成為有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的重要力量。