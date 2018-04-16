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陸媒強調「紅牆意識」 打造對中共忠誠隊伍

2018-04-16 16:53中央社 台北16日電

中國中央電視台及中共求是網最近陸續提到「紅牆意識」，以中共黨政機關所在的西城區為樣板，倡導中國新時代要有新氣象新作為，中共黨員幹部要以實際行動落實忠誠。

央視新聞聯播日前報導，中共中央和國務院機關所在的中南海位於北京西城區，當地有個人人都熟悉的詞語「紅牆意識」，指的是當地中共幹部和群眾在長期工作中，逐漸形成和培養出來的特殊使命感和責任感。

在這則5分多鐘的報導中，央視訪問的中共幹部多次提到「忠誠」二字，並指西城區依照中共總書記習近平的要求，將中共19大提出的「好幹部」標準落實到幹部選拔任用中，近來提拔了30名年齡不一的幹部，共同特點就是「對黨忠誠，敢拚真幹」。

中共求是網最近在「新時代新氣象新作為」欄目，刊載「忠誠：『紅牆意識』的核心」一文指出，「紅牆意識」是一種觀念的政治情懷和價值訴求，也是扎根於日常生活的實踐行動。

文章說，中共黨員幹部要以實際行動落實忠誠，並且始終在思想上政治上行動上「同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保黨中央政令在西城暢通無阻、落實到基層」。

文章還稱，「以實際行動推動習近平新時代中國特色社會主義思想在京華大地落地生根、開花結果，展現新時代新氣象新作為」。

中共習近平

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