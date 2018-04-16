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台獨說 郁慕明告發賴清德涉內亂遭簽結

中國一線城市房價暴漲12倍 兩億工薪族財務恐崩盤

2018-04-16 15:38聯合新聞網 今周刊

3月19日，山西太原，新建城市商圈高樓林立。當日，中國國家統計局發佈數據顯示，2...
3月19日，山西太原，新建城市商圈高樓林立。當日，中國國家統計局發佈數據顯示，2018年2月份，70個大中城市中，44個城市新建商品住宅價格環比上漲，16個城市新房價格下跌，10個城市房價持平。受春節因素影響，中國一二線熱點城市2月房價大面積降溫。在返鄉置業等因素的推動下，二三線城市房價同比漲幅有所擴大。 　　中新社發 韋亮 攝 中新社
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