當年10次劫機潮 掛五星旗飛台北 藏著驚天內幕…

2018-04-16 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱綜合報導



圖為廣東武警總隊官兵進行反劫機演練。 新華社資料照片 分享 facebook

1993年劫機潮 嚇壞全世界

中國國際航空15日一班由長沙飛往北京的CA1350航班在飛行途中，一名41歲徐姓嫌犯以鋼筆脅持空姐，所幸航班安全迫降鄭州新鄭機場，嫌犯被制伏，平安結束這起疑似劫機事件。中國大陸近年已鮮少發生劫機事件，但回顧1993年卻出現一波震驚世界的中國「劫機潮」，其中竟有十架被劫客機均飛往台灣中正國際機場（今桃園國際機場），背後原因為何呢？

1993年，中國大陸曾經發生震驚世界民航業的怪事，當年劫機事件達到高峰，資料顯示，這一年中國民航共發生21起劫機事件，其中，10起劫機成功的目的地均為台灣，台灣海峽上空出現了令整個世界都為之瞠目的劫機潮。

每當發生劫機事件，旅客和機組人員是最直接的受害者。劫機事件頻繁發生，對民航機組人員和乘客的心理造成了極大的壓力，同時航空公司還要承擔巨額的經濟損失，中國民航的聲譽也嚴重受損。

1993年10起劫機飛台事件：

（ㄧ）1993年4月6日中國南方航空波音757劫機事件

大陸劫機犯劉保才等九人，當年由幹員解送金門。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

執行航班：CZ3157深圳--北京

機上人員：機組13人，旅客187人

劫機過程：黃樹剛與劉保才將狩獵槍、防爆鋼珠手槍等作案工具偽裝後帶上飛機，當飛機進入江西省南昌市上空時，持械將一名空服員劫持進駕駛艙，威脅機組人員將飛機駛向台灣。

（二）1993年6月24日廈門航空波音737劫機事件

執行航班：MF8514常州--廈門

機上人員：機組9人，旅客63人

傷亡情況：空服員1人被刀刺傷

劫機過程：在飛機開始下降，準備降落廈門機場時，張文龍突然從座位上跳起來，手持彈簧刀挾持乘務長，在掙扎中，乘務長的面部和左手肘被張文龍用刀刺傷。為確保飛機和旅客安全，根據飛機當時的油量及天氣情況，飛機飛往台灣。

（三）1993年8月10日中國國際航空波音767遭遇劫機

執行航班：CA973北京--廈門--雅加達

機上人員：機組15人，旅客137人

劫機過程：師月坡攜帶裝有硝酸、鹽酸瓶的密碼箱登機，大約飛行1小時後，師月坡突然手舉裝有強酸的瓶蓋，要求飛往台灣。

（四）1993年9月30日四川航空TU154劫機事件

大陸劫機犯楊明德、林文強遭遣返。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

執行航班：3U592濟南--廣州

機上人員：機組11人，旅客57人

劫機過程：楊明德、韓鳳英夫婦攜帶年僅6歲的獨子楊洋三人登上濟南飛往廣州的航班，起飛後，楊明德威脅機組，要求飛機改飛台灣。

（五）1993年11月5日廈門航空波音737劫機事件

執行航班：廣州--廈門

機上人員：機組11人，旅客57人

劫機過程：飛機起飛不久，張海手持刀器脅迫乘務長，撕開襯衫露出電線偽裝炸藥，揚言身上和行李中都有炸藥，並提出轉飛台灣的要求，航班被迫降落在台灣桃園機場。

（六）1993年11月8日浙江航空沖八劫機事件

大陸劫機犯王志華當年一直聲稱自己「冤枉」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

執行航班：F65903杭州--福州

機上人員：機組5人，旅客54人

劫機過程：王志華用紙包肥皂，外纏電線偽裝為爆裂物，在飛往福州的航班上威脅機組將飛機改飛台灣。

（七）1993年11月12日北方航空MD82劫機事件

執行航班：CJ6353長春--福州

機上人員：機組5人，旅客54人

傷亡情況：空服員1人被刀刺傷

劫機過程：李向譽用手術刀脅持割傷座艙長，隨後闖入駕駛艙，用有紅燈閃動並發出吱吱聲響的電動血壓計偽裝成炸彈，強迫飛機飛往台灣。

（八）1993年12月8日北方航空MD82再遇劫機

執行航班：瀋陽--青島--福州

傷亡情況：空服員1人被刀刺傷

劫機過程：高軍持手術刀挾持空姐，並稱身上帶有炸彈，劫持該航班降落在台灣台北桃園機場。

（九）1993年12月12日廈門航空波音737劫機事件

執行航班：MF8606哈爾濱--廈門

劫機過程：祁大全以引爆炸藥為威脅，要求飛機飛往台灣。

（十）1993年12月28日福建航空Y7劫機事件

執行航班：IV518贛州--廈門

劫機過程：羅昌華將3支雷管藏匿於掏空的五號電池內，攜妻子、兒子乘坐福建航空公司贛州飛往廈門的航班，飛機起飛至福建省漳浦縣空域時，羅昌華以雷管相威脅，將飛機劫持到台灣桃園中正國際機場。

躲債躲囚牢 肖想登台逍遙去

1993年因應劫機頻繁而召開的「兩岸劫機犯遣返座談會」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這些劫機狂徒的犯罪原因各異，逃避債務、負罪潛逃、對生活現狀不滿、工作不順等，怒氣都發洩到了飛機上。這十起劫機事件，我司法機關以脅迫劫持航空器罪及國家安全法論處，刑期有長有短，最重13年，最輕6年，其中以被判9到10年的刑期最多。

劫機犯明知劫機是犯罪行為，在台灣也會被判刑，仍願意劫機去台，關鍵原因有兩個，一是劫機者認為到台灣去可以得到寬容。第二個原因是劫機犯多是在大陸犯罪的、負債累累的人或在大陸犯有罪行的人，他們認為去台灣可以鑽漏洞。

機長偕妻劫飛機 就要去寶島

中國國航歷年最轟動的一宗劫機案，莫屬發生在1998年10月一架編號CCA905的客機，由北京途經雲南昆明飛仰光，途中遭機長袁斌及其隨行妻子徐梅劫持轉飛到台灣中正機場。該事件是中國大陸民航機最後一次被劫至台灣的事件，也是少見的當班飛行員劫機的案件。

1998年10月28日早晨，中國國際航空公司的CA905次航班機長、正駕駛袁斌登上飛機，袁斌的妻子徐梅也由丈夫安排在正副駕駛後面的座位上。除了徐梅違反規定坐進駕駛艙外，一切情況都很正常，誰也不會想到，機長袁斌將把飛機劫持到台灣。

一覺醒來在台灣 才知被拐了

飛機飛至太原上空東北約30公里處，袁斌突然以低沉語調對副駕駛文飛說「我要把飛機開到台灣，你配合我」。文飛勸阻袁斌不要幹傻事，袁斌故意猛踩方向舵，造成飛機晃動。 機上機組人員和部分乘客，在飛機轉向後就察覺方向不對，但因駕駛艙關上沒辦法進入，乘客從窗口看見海洋，想起北京至昆明為內陸航線，不可能看見海洋而警覺，部分乘客則睡到降落中正機場才知道飛機遭劫了。

這起劫機案發生後，台灣各界引起強烈要求對劫機行為予以嚴懲，當時許多立委要求政府儘快處理此事，不要讓外界以為台灣是劫機犯的天堂。