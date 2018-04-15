專家：陸列裝東風26 威懾太平洋美軍

2018-04-15 22:55 中央社 香港15日電



據報導，中國大陸火箭軍近日在某飛彈旅組織新型號飛彈武器裝備授裝接裝儀式；有專家說，這是東風26，對西太平洋美軍構成戰略性威懾。

中新社今天在報導中表示，相關儀式標誌著這個飛彈旅由組建擴編、試裝試用，轉入全面形成作戰能力的新階段。

報導指出，這次全套裝備該飛彈旅的武器系統，是大陸自行研製、具有完全自主智慧財產權的新一代中遠程彈道飛彈。

據報導，這種飛彈核常兼備，可實施快速核反擊，也能對陸上重要目標和海上大中型艦船實施常規中遠程精確打擊，是大陸軍事戰略威懾和打擊力量體系中的新型利器，是作戰部隊「殺手(金間)」武器中的骨幹力量。

報導又表示，它的正式列裝，標誌著火箭軍戰略能力又有了新的提升、發揮「三個戰略作用」又有了新的戰略選項。

香港軍事專家、鳳凰衛視評論員宋忠平接受中央社記者訪問時說，報導所說的應該是東風26，是「航艦殺手」，對西太洋美軍構成戰略性威懾。

百度資料顯示，東風26的英文代號為DF-26，又有「關島殺手」之稱，是大陸新一代中遠程固體燃料彈道飛彈。

東風26為核常兼備飛彈，具備打擊大型水面艦艇的能力，最大射程可達3000至4000公里，覆蓋關島，使大陸擁有了可靠的打擊第二島鏈固定目標和大型艦艇等目標能力。

東風26於2015年一次閱兵上首次亮相。