金正恩會中共中聯部長 稱加強兩黨兩國合作

2018-04-15 22:38 中央社 台北15日電



北韓領導人金正恩。路透 分享 facebook

央視新聞客戶端今天報導，北韓最高領導人金正恩14日與中共中聯部部長宋濤會面，金正恩表示希望全面加強兩黨兩國合作，並學習借鑒中方的經驗。

中共中央對外聯絡部長宋濤去年11月以習近平特使身分訪問北韓時，未能見到北韓最高領導人、北韓勞動黨委員長金正恩，外界當時解讀是金正恩不給習近平面子。

今年3月上旬，國際上先是傳出美國總統川普與金正恩將在5月會面的消息。爾後，3月25日到28日，金正恩無預警訪問北京，與中共總書記習近平會面。

央視新聞報導，金正恩昨天在平壤會見中共中聯部長、中國藝術團團長宋濤時表示，不久前對中國的訪問與習近平達成重要共識，取得豐碩成果。

金正恩和宋濤都表示，這次習近平派出由宋濤率領的中國藝術團到北韓演出，就是要落實兩黨最高領導人的重要共識，弘揚兩國友誼。

報導說，雙方就加強兩黨兩國交流合作和共同關心的國際和地區問題交換了意見。金正恩表示希望全面加強雙方各個領域的交流合作，學習借鑒中國和中共的經驗。

14日上午，宋濤也和北韓勞動黨副委員長李洙墉舉行了工作會談。

在這次中國方面派員訪問北韓之前，美國官員8日表示，平壤首度向華府直接證實，將在北韓領導人金正恩與美國總統川普會談時，討論朝鮮半島非核化。