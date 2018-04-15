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川普真要打貿易戰？紐時：大陸領導層感到迷茫

2018-04-15 10:37聯合報 記者林宸誼╱即時報導

最近幾周，大陸國家副主席王岐山與多位美國商界領袖和前內閣官員會面，向他們諮詢川普的貿易威脅，負責協調經濟政策的政治局成員劉鶴也在做同樣的事情，但紐約時報認為中國大陸的領導層似乎很迷茫，急切地在被川普攪亂的美國政壇尋找中間人。二十多年來，大陸政府一直看到的是美國商界支持與大陸的貿易，美國的歷任總統也都支持這種做法，但川普摒棄了這種模式。

報導指出，培訓上海高級公務員的中國浦東幹部學院教授趙傑表示，大陸的專家們不瞭解美國的現狀，他們不瞭解川普，不瞭解他的團隊，也不瞭解他的政策來源。

一個原因在於，大陸領導層在美國的常用連絡人，大都被川普邊緣化了。他們大多是擁有國際金融和外交背景的建制派人物。

中國人民大學國際關係教授時殷弘表示，大陸官員在華盛頓熟悉的都是川普的敵人，川普很討厭這些人。

在這些會面中，美國人提出警告，川普的抱怨應當被認真對待，因為華盛頓方面普遍對大陸的政策感到沮喪，特別是「中國製造2025」，是一項價值3000億美元的關鍵性高科技產業計畫，令美國國家安全機構備感警惕。

儘管美國總統川普實施的關稅，至今只影響了中國大陸鋼鋁行業的一小部分，但擬定額外徵收的一批關稅，可能會影響到1300多種商品的製造商。

鑑於中共對媒體的嚴格控制，習近平的政策沒有像川普的關稅遭到美國商業領袖的反對那樣，引發強烈抗議，但大陸航空航太業可能會遭到重創，把出口對準美國的大陸車企也會受到影響。

大陸國家主席習近平上周在海南博鰲論壇上發表講話，並呼籲「對話而不對抗」後，會場氣氛樂觀。

但中國國民經濟研究所所長樊綱在會上發表講話時，提醒注意製造業供應鏈面臨的「系統性風險」，電商巨頭阿里巴巴董事會主席馬雲，也暗示貿易戰可能會毀掉1000萬個就業崗位。

在北京，一個敏感的問題是「中國製造2025」計畫的命運，該計畫一直是川普政府抱怨的焦點。它會提供補貼和貸款，幫助中國企業收購外國競爭對手、發展先進技術並在替代能源、機器人、電信和人工智慧等關鍵領域佔據主導地位。

中國現代國際關係研究院美國所所長達巍表示，大陸不會在「中國製造2025」上妥協，這是競爭的核心。

上海洋山貨櫃碼頭。紐約時報
上海洋山貨櫃碼頭。紐約時報
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