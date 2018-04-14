習近平宣布 支持海南全島建自貿試驗區

2018-04-14 16:30 世界日報 中國新聞組╱北京14日電



中國國家主席習近平昨日宣布，中共中央支持海南全島建設自由貿易試驗區。 新華社 分享 facebook

中國國家主席習近平昨日宣布，中共中央支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

新華視點微博昨晚指出，習近平13日下午在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上發表重要講話強調，中共中央支持海南全面深化改革開放，爭創「新時代中國特色社會主義生動範例」。

習近平宣布，中共中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區，支持海南逐步探索、穩步推進中國特色自由貿易港建設，分步驟、分階段建立自由貿易港政策和制度體系。

他表示，這是中共中央著眼於國際、國內發展大局，深入研究、統籌考慮、科學謀畫作出的重大決策，是彰顯中國擴大對外開放、積極推動經濟全球化決心的重大舉措。

習近平說，中共中央最近研究制定「關於支持海南全面深化改革開放的指導意見」，賦予海南經濟特區改革開放新的重大責任和使命，也為海南深化改革開放注入了強大動力。

自由貿易試驗區是中國順應全球經貿發展新趨勢，更加積極主動開放戰略的一項重大舉措。中國國務院先前共批准建設上海、天津、廣東、福建、遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西等11個自由貿易試驗區。

新京報報導，中國目前已有的11個自貿試驗區，實施範圍均位於該省（市）保稅區、經濟開發區、港口等地，面積在120平方公里左右。在海南全島建設自貿試驗區，意味著這將成為中國最大的自貿試驗區，總面積將達到3.54萬平方公里。

中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平表示，自貿試驗區擴展到全島範圍，意味著海南自貿試驗區開放幅度將比此前更大，在全島範圍內全面實施自由貿易政策。「這是自貿試驗區發展的新跨越，也說明基於此前的實踐經驗，我們更有自信和底氣。」