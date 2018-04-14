專家觀點：讀八年制學院 較有保障

2018-04-14 01:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高行 ／台北報導



大陸開放台生赴陸攻讀醫學院，畢業後可取得當地醫師資格，國內諮詢機構表示，由於對岸承認台灣學測成績，最簡便的方式是參加國內學測後，再向對岸大學提出申請。

按照近年錄取標準觀察，近年排名較前的北大、交大、復旦等醫學院近年錄取門檻水漲船高，需71級門檻以上，達73級左右較穩當。對於學測65~70級分的台灣學生，則可嘗試廈門、浙江、武漢等大學的醫學院。

諮詢機構提醒，大陸醫學院學制較台灣複雜，從三年制到八年制都有，以未來就業考量，如能否順利進入當地三甲醫院（等級同台灣醫學中心），最好是上八年制的臨床醫學系，畢業後為博士，薪資較高，且可上手術檯，且美國、新加坡也承認資格，有利海外發展。

台灣醫師到大陸短期行醫，辦理手續相當簡便，僅需提供大陸聘用醫療機構與台灣醫師簽訂的協議書、國內醫師執照、與申請執業範圍相應的醫學專業最高學歷證明、近三個月體檢健康證明、身分證等，向當地衛生機關申請即可，可自行辦理或委託大陸的機構代辦，一般來說經20日審查程序都會通過，可在當地執業一年，期滿後可申請延長。

全國醫師公會全國聯合會常務理事吳國治提醒，只要是在台執業醫師都可赴陸短期行醫，而前提是對岸醫機構是否願意聘請，因此，先取得對方聘用文件再申請比較妥當。