陸醫師考試放寬…台生福音

大陸祭出31條惠台措施，醫療方面包括台灣學生當地習醫、就業，以及台灣醫師取得當地醫師資格等三項開放措施。 報系資料照 分享 facebook

大陸祭出31條惠台措施，醫療方面包括台灣學生當地習醫、就業，以及台灣醫師取得當地醫師資格等三項開放措施。國內醫界人士分析，這些措施已實施多年，由於配套不完善，造成先熱後冷情況，此次由大陸中央明確發布，較能確保政策落實，將有助台灣醫療人才登陸發展意願。

惠台措施有關醫療部分，包括台灣學生在大陸取得臨床醫學專業碩士學位、參加研究生學習一年後，就可參加醫師資格考試（26條）；取得醫師資格證照的台灣人，可依相關規定，在當地申請執業註冊（27條）；符合執醫條件的台灣醫師，可通過認定取得中國醫師資格，或申請在當地短期行醫（28條）。

全國醫師公會全國聯合會常務理事，也是執業醫師的吳國治指出，上述27條及28條已分別在2009年4月及同年3月公布，不算是新措施，一開始由於國內醫學院難考，醫師工作環境不佳，確實吸引不少人到對岸發展，不過，受地方配套不完整，加上存在保護主義，導致這股登陸熱潮逐漸降溫，就以他朋友的小孩為例，在當地醫科畢業後應徵主治醫師，仍遭遇到優先僱用本地人的情況。他呼籲，到陸學醫行醫需審慎，一定得了解當地情況再作決定。

本次端出的新措施為26條，行政院評析後認為，台灣醫師在台醫療服務深受民眾肯定，社經地位高，待遇穩定，若台灣醫師前往中國大陸執業，尚需面對中國大陸醫師抵制、醫療糾紛多重等問題。

台北醫學大學助理教授張濱璿認為，儘管許多大陸醫科學歷尚未被台灣所承認，仍可能吸引台灣未能考取醫科的優秀學生，未來直接在大陸落地生根。根據中華醫管學會統計，目前在大陸攻讀中、西醫及牙醫的台灣學生逾萬人。

私立醫療院所協會理事長朱益宏認為，過去惠台政策沒能落實，主要因受限對岸地方政府執行有落差，而這次由中央政府明確頒布，相信地方將加大配合度，掃除現實面的限制與障礙。