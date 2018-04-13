李銳在醫院平安過壽 感謝各界祝福

2018-04-13 19:06 中央社 北京13日電



中共元老李銳。 取材自微博 分享 facebook 日前一度病危的中共已故領導人毛澤東秘書李銳，今天在北京醫院平安渡過虛歲102歲生日。據與他熟識的北京友人向中央社記者轉述，李銳感謝海內外關心他的朋友對他的祝福。

這名不願透露姓名的李銳友人表示，李銳今天精神還不錯，較剛入院時能說話，也知道有許多人為他祝壽，並託人轉達，且有人直接到醫院當面拜壽。

這名李銳友人說，由於醫院方面擔心李銳受到感染，因此沒有准許太多人進入病房當面拜壽。今天直到傍晚，除固定陪伴在側的李銳女兒李南央、秘書薛京外，下午則有數名友人前往探望李銳，並致贈花籃。

這名友人表示，李銳夫人張玉珍由於身體不適，目前也住進北京首都醫大附屬復興醫院治療中。

另據香港中國人權民運信息中心的訊息，薛京對外表示，李銳今天生日「過得快樂，說話也很多」，並感謝香港朋友對他的祝壽。

李銳在中共建政初期曾任毛澤東秘書，卻在1959年廬山會議時因支持毛澤東欲打倒的時任中國國防部長彭德懷，被打成「反黨集團」，從此被撤職並開除黨籍，文革時更被長期關押，直到文革後被平反，曾任中共中組部常務副部長，兼任中央委員。

李銳晚年於以敢言著稱，除批評毛澤東執政時期的錯誤毫不留情，並主張中共應推動真正的政治體制改革，因此被視為中國自由派大老及精神象徵之一，受到中國海內外自由派人士敬重。