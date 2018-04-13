韓正掌港澳小組 有利大灣區建設

2018-04-13 02:55 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中共國務院副總理韓正。 中新社 分享 facebook 香港媒體報導，大陸中共中央政治局常委、國務院副總理韓正，將出任主管港澳事務的中共中央港澳工作協調小組組長。明報說，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央欲透過韓正推動改革開放的經驗，將香港融入粵港澳大灣區國家發展戰略，韓正出任組長，也有利統籌大灣區建設。

香港政界方面出現大灣區新熱，與北京對大灣區的重視加碼有關。北京之前就有消息說，中共最高層決定，由一名中共中央政治局常委出任粵港澳大灣區建設的總主持，這名政治局常委，是新一屆國務院常務副總理韓正。

粵港澳大灣區，包括香港、澳門和廣東的廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等九個沿海城市。大陸方面將其定位為繼美國紐約灣區、美國舊金山灣區、日本東京灣區之後，「世界第四大灣區」、又是中國「建設世界級城市群和參與全球競爭的重要平台」。

明報報導，上一任港澳工作協調小組組長為時任全國人大委員長張德江，他當時在政治局常委排名第三，而韓正現時排名第七。新組長人選一直未定，過去曾傳出人大委員長栗戰書和全國政協主席汪洋等名字，三月兩會期間，政治局常委王滬寧和趙樂際也分別會見港區人大和政協的安排，使外界有更多猜想。

據了解，此人事涉及到黨和國家機構改革的調整，如港澳辦畫歸到統戰部之下，就屬王滬寧統籌，如仍為國務院機構，則是韓正負責。韓正未來主導分管港澳事務應已確定。