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中共海軍1949年建軍13人起家 司令員巡島還得租漁船

2018-04-12 23:34中央社 台北12日電

4月12日上午，中央軍委在南海海域隆重舉行海上閱兵，航母打擊作戰群等接受檢閱。 ...
4月12日上午，中央軍委在南海海域隆重舉行海上閱兵，航母打擊作戰群等接受檢閱。 新華社
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中共海軍今天舉行有史以來最盛大的閱艦式，宣示要全面建成世界一流海軍。不過在1949年建軍時，中共海軍總共只有13人。隔年，海軍司令員蕭勁光欲巡島考察，還得租漁船才能渡海。

綜合陸媒報導，1949年4月23日，中共華東軍區海軍在江蘇泰州白馬廟宣告成立。第二天清晨，司令員兼政委張愛萍率領先頭部隊從江陰八圩港搭乘小渡輪，準備去接管江陰要塞。

報導稱，當時迎著濛濛細雨，站在小渡輪狹窄的甲板上，張愛萍點了人數後說，「同志們，這是我們華東軍區海軍的先頭部隊，5名幹部加8名戰士，一共13人。這可以稱之為全世界最小的一支海軍了！」

1950年1月5日，中共領導人毛澤東任命第四野戰軍第12兵團司令員蕭勁光為首任海軍司令員，據說蕭勁光一度婉拒接任，因為他是「旱鴨子」，搭船還會暈船。當時，大陸沿海幾乎完全沒有海防。

1950年3月17日，新上任的蕭勁光抵達山東威海，他要登劉公島考察設防，但無船可搭，不得已只好租了一艘小漁船。站在小漁船小得不能再小的甲板上，蕭勁光神色凝重。這時候，漁民一邊搖著櫓，一邊不解地問，「你是個海軍司令員，還要租我們的漁船？」

蕭勁光聽了以後對身旁的隨行人員說，「大家都要記住今天這個日子，海軍司令員可是租老百姓漁船視察劉公島的！」

據報導，蕭勁光晚年在其回憶錄中地寫道，「這話對我刺激很大，可當時有什麼辦法呢？我這個海軍司令真是兩手空空啊！」

1950年4月23日，華東軍區海軍在南京草鞋峽江面舉行隆重儀式，為列編的134艘軍艦命名授旗，並將其中32艘主要艦艇改編為3支艦隊；但這些老舊艦艇總共加起來也才4萬噸，且戰力薄弱，許多船連火砲都沒有。

中共海軍建軍後，曾在1950、60年代與台灣海軍發生多次海戰，都是出動從蘇聯買來再仿製改良的小型砲艇、魚雷艇，海浪一大就無法出航，打仗常常都居下風；當時共軍只有寥寥幾艘老舊驅逐艦無法抗衡，通常只能在近岸水域活動。

1988年3月14日，中共與越南爆發「赤瓜礁海戰」，交火數小時後，中共海軍編隊雖然取勝，但卻迅速北撤，因為當時的空防武器過於落後，擔心被越南空軍得逞。

如今，中共海軍戰力已不可同日而語。根據美國國家利益（The National Interest）雜誌2017年公布排名，中共海軍整體戰力甚至超越俄羅斯，居世界第2，僅次於美國。

據日本產經新聞此前報導，大陸軍事人士透露，中共海軍計畫至2030年，建成由4艘航空母艦組成的航母打擊群，並力爭將其中2艘建成核子動力航母。

海軍中共軍區

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