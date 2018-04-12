中國9年3場海陸閱兵 凸顯權威出島鏈掌海權

2018-04-12 22:37 中央社 特稿



習近平主持海上大閱兵。 圖／中國軍網 分享 facebook

中國今天在海南舉行海上大閱兵，距離2009年青島海上閱兵已有9年，但距離2017年7月朱日和閱兵還不到一年。這3場閱兵，既表露中國跨出島鏈的急迫感，也凸顯領導人的權威感。

從9年前的「和諧海洋」，到去年朱日和的「聽黨指揮、能打勝仗」，再到今天的「世界一流海軍」。3場閱兵的間隔越來越小、規模越來越大、調性越來越高，中國擺脫地緣制約及他國包圍、進而反制的急切心理，十分明顯。

2009年4月23日的青島海上閱兵，是中國經濟實力快速上升、軍事實力初露崢嶸的時代。當時，中國為這場閱兵設定的主題是「和諧海洋」，更邀請美國、俄羅斯等14個外國的21艘水面艦艇一同參加，不但讓全球媒體趨之若鶩，也企圖化解各國對中國軍力崛起的疑慮。

當年，中共軍方以解放軍海軍成立60周年名義舉行海上閱兵，選擇並非國際海路要道、沒有主權爭議、離京畿不遠的青島海域舉行。當時，共軍一共出動25艘艦艇及31架軍機接受檢閱，並特別強調這些機艦完全由中國自行製造。

此外，中國官方當時還罕見地邀請外國軍艦一同參加海上閱兵，讓美國、俄羅斯、法國、南韓、印度、巴基斯坦、澳洲等14國的21艘水面艦艇一同參加，既凸顯海軍屬國際軍種的特性，也以透明自我標榜，企圖掃除外界對中國軍事發展缺乏透明的印象。

相較於9年前那場「演」大於「訓」的海上閱兵。習近平時代的這2場陸上及海上閱兵，驗收訓練成果的成份明顯提高，成為「訓」大於「演」的格局。其中，2017年7月30日的朱日和閱兵，除了驗收部隊訓練成果，更有驗收全軍乃至於全黨忠誠度的政治意涵。

朱日和閱兵是陸空綜合的軍力展示，加上占地廣袤，投入的總兵力多達1.2萬人，受閱的地面裝備有600餘台（套），軍機100多架，其中接近一半是首度亮相，包括殲20戰機、反裝甲武器等。在校閱場上集中如此龐大的陸空兵力，既秀肌肉，也展示習近平自己的權威。

最引人矚目的，則是習近平以一襲迷彩軍服檢閱部隊，取代以往的列寧裝。而部隊回應習近平問候的口號，則從「為人民服務」，變成了「聽黨指揮、能打勝仗、作風優良」，是以往未見的。

更讓外界推敲的是，朱日和閱兵已接近中共19大，5年來集大權於一身、但黨內仍有異己暗潮存在的習近平，更需要藉19大定自己於一尊。朱日和閱兵的大場面，即可用來威攝外國，也可藉抓牢的軍權震懾對手。

至於今天的海南三亞大閱兵，選擇的正是屬國際海路要道、且有主權爭議的南海，顯示中國在軍事實力大增下，已經選擇直接在角力場上大秀肌肉，不但不再顧忌他國側目，且表達的就是不受制約、掙脫圍堵的企圖心。

這場海上大閱兵，也成為中共海軍展示近年來秣馬厲兵，展現訓練成果的舞台。與9年前相比，不但「訓」遠大於「演」，48艘戰艦、76架戰機及1萬餘名官兵的參與規模，更是倍增。

3場大閱兵中，後兩場並沒有邀請任何外賓及外媒參加。但並不妨礙習近平在上萬官兵及機艦車炮的簇擁下，既標榜中國有掙脫圍堵的軍力，也展示自己有牢不可破的權力。