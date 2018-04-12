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習近平南海大閱兵 共軍百架機艦萬人受閱

2018-04-12 19:58中央社 北京12日電

中共解放軍報傍晚證實，共軍今天上午在南海舉行海上閱兵。 新華社
中共解放軍報傍晚證實，共軍今天上午在南海舉行海上閱兵。 新華社
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中共解放軍報傍晚證實，共軍今天上午在南海舉行海上閱兵，共有48艘戰艦、76架戰機及一萬餘名官兵，接受中共總書記習近平檢閱，是中共建政以來規模最大的海上閱兵。

報導指出，習近平在檢閱時說，建設強大海軍的任務「從來沒有像今天這樣緊迫」。要堅定不移加快海軍現代化進程，努力把海軍「全面建成世界一流海軍」。

根據報導，這場閱兵是在中國海南省的南海海域舉行，習近平在上午9時抵達中共海軍在海南的某個驅逐艦支隊碼頭登上長沙艦，約一小時後航行抵達預定海域，在習近平令下展開閱兵。

報導提到，遼寧號航空母艦編隊在這次閱兵中亮相，並有大批新型潛艇、水面艦艇、作戰飛機集中展示。其中，在2012年11月中共18大後列裝的艦艇，占受閱艦艇的一半以上。

在閱兵式中，海上部分的受閱艦艇依作戰編組，分為戰略打擊、水下攻擊、遠海作戰、航艦打擊、兩棲登陸、近海防禦、綜合保障共7個作戰群。

在空中部分，受閱飛機組成艦載直升機、反潛巡邏作戰、預警指揮、遠海作戰、對海突擊、遠距支援掩護、制空作戰等10個空中梯隊，依次飛越受閱艦艇編隊上空。

在檢閱完海上編隊後，習近平先前往長沙艦駕駛室，透過舷窗觀看受閱編隊航行。隨後又察看遼寧艦殲15艦載機起飛訓練情況，4架戰機在他注視下先後升空。中午並與海軍水兵一同用餐。

習近平說：「在新時代的征程上，在實現中華民族偉大復興的奮鬥中，建設強大人民海軍的任務『從來沒有像今天這樣緊迫』。」

習近平說，要深入貫徹「新時代黨的強軍思想」，堅持「政治建軍、改革強軍、科技興軍、依法治軍」，堅定不移加快海軍現代化進程，「善於創新，勇於超越，努力把人民海軍全面建成世界一流海軍」。

海軍習近平中共

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