孫政才受審畫面曝光 低頭念稿認罪

2018-04-12 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



曾被視為中共第六代領導人熱門人選的中共前重慶市委書記孫政才，因涉嫌受賄、洩露組織秘密等罪名今天（12日）在天津市第一中級人民法院公開開庭審理。孫政才在最後陳述時，低頭念稿表示，自己受到法律莊嚴審判，是咎由自取、罪有應得，自己真誠認罪悔罪。法庭審判長宣布，合議庭將對案件進行評議，擇期宣判。

庭上宣讀，孫政才利用職務上的便利，為他人謀取利益，非法收受他人巨額財物，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。孫政才對指控的事實和罪名均不持異議。

去年7月落馬的孫政才，控方指孫政才為他人謀取利益，非法收受巨額財物，涉賄行為長達15年。這期間正是孫政才仕途高升的黃金時期，由北京市順義區書記，一路做到位居國家領導人的政治局委員。天津及重慶前天率先傳達中央關於對孫涉嫌犯罪的通報，嚴斥孫政才「政治野心極度膨脹」，「涉嫌犯罪金額之大，觸目驚心」。

54歲的孫政才1997年步入政壇，仕途平步青雲，與廣東省前書記胡春華，一度被視為中共第六代接班人熱門人選，不料去年10月中共十九大會議前夕，孫被指控「涉嫌嚴重違紀」遭調查，震驚各界。

孫政才落馬後，大陸「財新周刊」兩度披露孫政才與「情婦」間的金錢糾葛。去年9月、即孫落馬兩個月後，「財新」報導重慶IT公司「億贊普」副總裁黃蘇支，利用「時任重慶市主要領導」的關係，獲得重慶國企投資。

「財新周刊」後來再刊出封面報導，指北京女商人劉鳳洲是孫政才「認識最早、關係最長久」的情婦，透過孫政才「特定關係人」的身份，建立自己的商業王國，並染指重慶市數百億通訊、市政工程項目。劉鳳洲曾在請道士算過孫政才的生辰八字後，向孫政才送上「龍袍」。