跨境電信詐騙案 19台人遭判刑

2018-04-12 03:58 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



珠海市香洲區人民法院10日對兩宗跨境電信詐騙案作出一審判決。 圖／取自人民網 分享 facebook

廣東省珠海市香洲區人民法院10日對張凱傑、侯德敏等47人兩宗跨境電信詐騙案分別作出一審判決。上述被告人中，42人係公安部門於2016年4月從馬來西亞集中押解回國人員，其中19名被告為台灣人。

新華社報導，香洲區法院以詐騙罪判被告人張凱傑有期徒刑12年，侯德敏有期徒刑10年，以詐騙罪分別判處江宗穎、彭依國等45人有期徒刑七年至兩年一個月不等，並處罰金。

法院審理指出，2015年9月至2016年3月間，張凱傑、侯德敏分別在馬來西亞境內糾集江宗穎等14人、彭依國等30人，利用電信網絡技術手段，冒充銀行客服人員、公安局及檢察院工作人員等身分，虛構被害人因個人信息洩露而涉嫌犯罪等虛假事實，對大陸居民進行電信詐騙活動。

此外，侯德敏還於2015年9月至2016年1月間，糾集郭祥躍等11人在大陸國內組織集團施電信詐騙。張凱傑、侯德敏等47人以資金核查、帳戶升級等名義，先後騙取42名大陸居民共701萬餘元（人民幣）。

法院審理認為，被告人張凱傑等15人、侯德敏等32人以非法占有為目的，夥同他人，利用電信網路技術手段，採用虛構事實的方法對不特定多數人實施詐騙，各被告人的行為均已構成詐騙罪，依法均應懲處。其中20人詐騙數額特別巨大，三人詐騙數額巨大，20人具有「其他特別嚴重情節」，四人具有「其他嚴重情節」；被告人張凱傑、侯德敏、徐偉軒、李維倫四人係主犯，其餘43名被告人係從犯。

案件辦理過程中，司法機關依法保障了被告人的辯護權和其他訴訟權利，對沒有聘請律師的被告人，法院根據其個人意願通知法律援助機構指派律師為其提供辯護。

庭審中，各被告人如實供述自己罪行，並進行了後陳述。其中16名被告退賠贓款共計30餘萬元。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出判決。部分被告人家屬、人大代表、政協委員、媒體及社會各界代表旁聽宣判。