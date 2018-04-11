傳陸15年內將有6艘航艦 各有巡狩方向

2018-04-11 13:23 中央社 香港11日電



香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑今天報章撰文，預期中國大陸在未來15年內將擁有6艘航空母艦，各有不同巡狩方向。

相關文章在明報刊登，他在文章中指出，大陸國家主席習近平早前提出的「兩個15年」，即目前至2049年建政百年大約30年間，劃分為前後兩個15年，恰好是兩個中期戰略目標。

文章表示，大陸中期戰略（頭15年）的重要任務之一是兩岸統一。據稱，和平統一非絕對不使用武力，採用美國處理古巴飛彈危機的方法，將台灣圍成鐵桶一般，逼簽「城下之盟」也是和平統一的方法。

大陸要達到上述目標，有3個軍事方向至關重要：一是日本方向，二是關島方向，三是台灣東部方向。

據分析，大陸必須要有應對這3個軍事方向的航艦戰鬥群；考慮到首兩艘航艦是戰力稍遜的滑躍起飛航艦，大陸需要4艘航艦應對。

文章透露，據了解，5年後，大陸將有兩艘彈射起飛的航艦加入海軍行列，再花5年形成作戰能力；15年內兩艘核動力航艦也將入役。

文章表示，大陸航艦的中期戰略目標是擁有6艘航艦，外傳大陸南北多個造船廠—有說法指3個—已展開建造工程。

文章並透露，大陸首艘彈射起飛航艦將命名為「廣東艦」（以人民英雄紀念碑第一塊浮雕虎門銷煙所在省分命名），仍使用蒸汽動力。

另一艘彈射起飛航艦命名為「廣西艦」（以人民英雄紀念碑第二塊浮雕金田起義所在省分命名），相信航艦已開建。

此外，外傳大陸核動力航艦早已立項（項目獲得政府批准），這說明它們不必等待前兩艘彈射起飛航艦建成才開始建造。

文章表示，大陸核動力航艦的電磁彈射器已研製成功，另一重要子系統大功率反應爐也已取得成功，核動力航艦總體設計馬上可以展開。

文章指出，未來大陸航艦的巡狩方向還有南海，它很可能成為美國航艦側擊台海的地方；另一高危方向是孟加拉灣，它是美國戰略核潛艇偷襲大陸隱蔽之地。

長遠而言，大陸要有航艦編隊巡狩這些方向，這是大陸需要6艘航艦的原因。