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回應蕭習會 陳明通盼陸政治革新民主化

2018-04-10 18:47中央社 台北10日電

陸委會主委陳明通。 圖／聯合報系資料照片
陸委會主委陳明通。 圖／聯合報系資料照片
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陸委會主委陳明通下午表示，有注意到中國國家主席習近平上午談話，希望陸方珍惜台灣現在、過去、未來對大陸經濟發展的貢獻，期盼對岸政治革新、民主化要有進一步前瞻性作為。

對於陸委會特任副主委林正義將轉任新成立的「財團法人國防安全研究院」執行長，陳明通則表示很高興，相信林正義能發揮所長。政府是一個團隊，會與這個智庫一起共同努力打拚。

行政院大陸委員會主任委員陳明通10日出席107年度台商張老師策進座談會暨授證活動，在會前受訪時對相關提問作上述表示。

陳明通說，經濟發展與政治改革、民主化，如「鳥之雙翼，車子的兩輪」要能相向而行，才能「飛的平衡、走得穩當」；中國大陸經濟改革開放後，政治方面革新、民主化要有進一步前瞻性作為。

對於習近平上午再度重申「堅持九二共識、反對台獨」，陳明通則認為，既然習近平能體認到台灣的貢獻，兩岸應該追求共存共榮的願景。片面設定一些政治前提、強加於台灣的障礙對兩岸發展並不正向。

他並重申，政府的立場就是在維持台海和平現狀，確保亞太地區安全、繁榮的戰略目標下，依據中華民國憲法與兩岸關係條例等相關法律推動大陸政策。

習近平上午在博鰲亞洲論壇開幕式前接見來自台灣的企業家代表團，並與前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長寒暄。

習近平當時表示，今年是中國大陸改革開放40週年、海南建省30週年，大陸的發展，功勞簿要記上台灣人、台企，並強調兩岸前景一定很光明。

習近平陳明通林正義

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