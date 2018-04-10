與美國GPS競逐 陸北斗導航5月上線

2018-04-10 12:43 中央社 香港10日電



中國證券報今天報導，北斗地圖APP將於5月1日上線，導航可精確到一公尺以內，可望開啟大規模商用時代。屆時北斗導航系統將與美國全球衛星定位系統（GPS）展開競爭。

報導引述中國衛星導航定位協會諮詢中心主任李東航說，大陸衛星導航與位置服務產業2017年總體產值超過人民幣2500億元，其中北斗產業產值接近1000億元。

據報導，大陸方面迄今已累計發射31顆北斗衛星，今年底前將發射18顆北斗三號組網衛星，覆蓋「一帶一路」沿線國家和地區。

李東航說，按照計畫，下半年基本上每月都有北斗衛星發射；今年發射的18顆衛星，用於增強全球覆蓋性，到2020年形成完整的北斗全球覆蓋衛星系統。

李東航說，北斗在交通運輸、農業、智慧城市等領域的應用值得關注，下一步將把北斗系統應用到汽車市場。

此外，北斗的大眾應用市場更廣闊，包括基於手機或車載設施的應用。

據報導，受相關消息刺激，大陸的衛星導航概念股昨天掀起漲停潮，振芯科技、啟明資訊、北斗星通等10家公司漲停；衛星導航類股指數自2月12日以來上漲35.4%。

北斗系統是大陸自主建設、獨立運行的衛星導航系統，與美國的GPS、俄羅斯的格洛納斯（Glonass）、歐盟的伽利略（Galileo sat-nav system）構成全球4大導航衛星系統。