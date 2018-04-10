親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

蕭習會╱會蕭萬長 習近平笑稱：兩岸前景一定是光明的

發炎是一切疾病的元兇！台大醫教你早餐這樣吃改善身體

習近平博鰲談話：擴大市場准入、擴大進口

2018-04-10 11:13聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共國家主席習近平上午在博鰲強調，中共今年推動系列開放措施，包括大幅放寬金融市場准入、放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在大陸業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域、放寬外資汽車行業股比限制限制。他強調，大陸創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護、主動擴大進口等，全力推動「一帶一路」，為中國改革開放打開新局面。

習近平在開幕式指出，大陸將推動四方面改革，第一，大幅度放寬市場准入。今年，將推出幾項有標誌意義的舉措。在服務業特別是金融業方面，去年年底宣佈的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地，同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在大陸業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。在製造業方面，現時已基本開放，保留限制的主要是汽車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要儘快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制。

第二，創造更有吸引力的投資環境。過去，中國吸引外資主要靠優惠政策，現在要更多靠改善投資環境。大陸將加强同國際經貿規則對接，增强透明度，强化產權保護，堅持依法辦事，鼓勵競爭、反對壟斷。今年三月，大陸組建了國家市場監督管理總局，還有一些其他新的機構，對現有政府機構作出大幅度調整，堅決破除制約使市場在資源配置中起决定性作用、更好發揮政府作用的體制機制弊端。今年上半年，大陸將完成修訂外商投資負面清單工作，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度。

第三，加强智慧財產權保護。這是完善產權保護制度最重要的內容，也是提高中國經濟競爭力最大的激勵。對此，外資企業有要求，中國企業更有要求。今年，將重新組建國家智慧財產權局，完善加大執法力度，把違法成本顯著提上去，把法律威懾作用充分發揮出來。鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外資企業合法知識產權。同時，希望外國政府加强對中國知識產權的保護。

第四，主動擴大進口。中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常專案收支平衡。今年，將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅，努力新增人民群眾需求比較集中的特色優勢產品進口，加快加入世界貿易組織「政府採購協定」行程。希望已開發國家對正常合理的高技術產品貿易停止人為設限，放寬對大陸高技術產品出口管制。今年十一月，將在上海舉辦首届中國國際進口博覽會。這是個大平台，今後要年年辦下去。這不是一般性的會展，而是大陸主動開放市場的重大政策宣示和行動。歡迎各國朋友來華參加。

習近平意有所指地表示，五年前，他提出共建「一帶一路」倡議。五年來，已經有八十多個國家和國際組織同中國簽署了合作協定。共建「一帶一路」倡議源於中國，但機會和成果屬於世界，中國不打地緣博弈小算盤，不搞封閉排他小圈子，不做淩駕於人的強買強賣。需要指出的是，「一帶一路」建設是全新的事物，在合作中有些不同意見是完全正常的，只要各方秉持和遵循共商共建共用的原則，就一定能增進合作、化解分歧，把「一帶一路」打造成為順應經濟全球化潮流的最廣泛國際合作平臺，讓共建「一帶一路」更好造福各國人民。

習表示，經過努力，中國金融業競爭力將明顯提升，資本市場將持續健康發展，現代產業體系建設將加快推進，中國市場環境將大大改善，知識產權將得到有力保護，中國對外開放一定會打開一個全新的局面。

中共國家主席習近平今天上午在博鰲宣示將擴大改革開放，放寬金融等市場准入。特派記者...
中共國家主席習近平今天上午在博鰲宣示將擴大改革開放，放寬金融等市場准入。特派記者賴錦宏／攝影
分享

外資一帶一路習近平

相關新聞

「蕭習會」今登場 回顧習近平在博鰲的涉台論述

2018-04-10 09:19

孫亞夫：美打台灣牌 台海將針鋒相對

2018-04-10 00:49

王岐山北京見李顯龍

2018-04-10 00:49

川普誇習 陸諷「戲演給誰看」

2018-04-10 00:49

江蘇地方換帥 四市長升書記

2018-04-10 00:25

國防安全研究院將掛牌 黃介正：需「六個兼顧」

2018-04-09 22:53

中國貿易戰的秘密武器是稀土

2018-04-09 22:20

美准台潛艦行銷證 陸國防部重申反對立場

2018-04-09 20:43

菲律賓遣送78名台籍詐騙嫌犯 陸：高度讚賞

2018-04-09 18:34

日本前首相福田康夫：中國應吸取日本貿易戰的慘痛教訓

2018-04-09 15:45

「港獨說」風波 香港教育局長：戴耀廷去留由港大決定

2018-04-09 15:25

解放軍中將：「武統」台灣宜速戰速決 不給美日調兵機會

2018-04-09 15:24

廣電總局又限娛 只許「小正大」不准比排場、拚明星

2018-04-09 15:09

中國自主研製ARJ21-700客機 完成冰島大側風試飛

2018-04-09 14:34

金正恩才回國 陸公布禁向北韓出口軍事物項

2018-04-09 14:02

中國禁向北韓出口 武器相關雙重用途產品

2018-04-09 13:17

孫亞夫：美打台灣牌 中國將依情況針鋒相對

2018-04-09 11:57

惠台措施 加重台青留陸發展

2018-04-09 01:51

視台商為自己人 同享多項優惠

2018-04-09 01:51

陸4位副總理分工定調 劉鶴最吃重

2018-04-09 00:03

讀懂劉鶴 就能看透大陸經濟

2018-04-09 00:03

張燕生：謹防中美貿易摩擦一步步升級

2018-04-08 22:41

公共廁所─觀察中國現代化的指標

2018-04-08 18:02

中梵主教任命協議 地下教會神父有話說

2018-04-08 16:54

時隔八年 中日重啟高級別經濟對話

2018-04-08 16:20

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

李克強5月訪日行程傳敲定 見天皇正在喬

2018-04-08 14:24

蕭習會定了 蕭萬長與習近平將閉門會談

2018-04-08 14:19

民團騎腳踏車 籲中國釋放王全璋與李明哲

2018-04-08 12:24

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43

博鰲論壇今登場 「蕭習會」兩岸矚目

2018-04-08 00:00

央視播出楊開慧給毛澤東的情書，被指褻瀆毛的偉大人格

2018-04-07 22:46

戴耀廷指北京分化港人 會繼續做自認正確的事

2018-04-07 21:01

「秘密武器」還沒出鞘？外媒：中國稀土是反美利器

2018-04-07 16:40

博鰲8日登場 海南擬建自由貿易港？開放度高於香港

2018-04-07 16:23

陸客赴日人均採購逾6萬元 消費力是台灣客的一倍

2018-04-07 13:45

北斗系統的建立 導火線是「兩國論」導致的台海危機

2018-04-07 13:38

別了GPS 中國北斗5月起上線導航

2018-04-07 13:36

前北大教授涉性侵逼死學生 大陸官媒喊查

2018-04-07 12:27
看更多

熱門文章

解放軍中將：「武統」台灣宜速戰速決 不給美日調兵機會

2018-04-09 15:24

女子街頭乞討 理由是「本人貌美如花不想上班」

2018-04-09 17:07

趙偉國請辭 大陸晶片產業「紫光模式」被終結

2018-04-09 14:41

林毅夫：2025年大陸將躍高收入國家 僅次台韓

2018-04-09 12:13

蕭習會╱會蕭萬長 習近平笑稱：兩岸前景一定是光明的

2018-04-10 10:07

菲律賓遣送78名台籍詐騙嫌犯 陸：高度讚賞

2018-04-09 18:34

日本前首相福田康夫：中國應吸取日本貿易戰的慘痛教訓

2018-04-09 15:45

寒冬已至？ 大陸第1季手機出貨量暴跌26%

2018-04-09 16:50

中國貿易戰的秘密武器是稀土

2018-04-09 22:20

趙偉國辭紫光2董座 專家：陸半導體策略恐轉向

2018-04-09 17:35

蕭習會今登場 我關注惠台31條

2018-04-10 00:49

廁所冒出兩米寬百歲大樹 快成西湖景點

2018-04-09 17:01

川普誇習 陸諷「戲演給誰看」

2018-04-10 00:49

金正恩才回國 陸公布禁向北韓出口軍事物項

2018-04-09 14:02

最熟悉的台商！習近平熱情稱宣建生「建生兄」

2018-04-10 10:57

一天吃70個蛋清 杭州男大生健美奪冠

2018-04-09 15:45

孫亞夫：美打台灣牌 中國將依情況針鋒相對

2018-04-09 11:57

美准台潛艦行銷證 陸國防部重申反對立場

2018-04-09 20:43

孫亞夫：美打台灣牌 台海將針鋒相對

2018-04-10 00:49

中國自主研製ARJ21-700客機 完成冰島大側風試飛

2018-04-09 14:34

「蕭習會」今登場 回顧習近平在博鰲的涉台論述

2018-04-10 09:19

別被騙了！陸專家：北斗地圖與北斗導航系統兩碼子事

2018-04-09 22:27

浙江打工仔大翻身 變奧地利總統經濟顧問

2018-04-09 16:54

陸手機出貨量年減27％ 拖累台股供應鏈

2018-04-10 00:08

香港租金太高 連高盛也吃不消

2018-04-09 16:32

黑莓CEO：自駕普及 能把大陸GDP總量升10%

2018-04-09 12:35

大陸女大學生學術崛起 理工男地位岌岌可危

2018-04-09 22:16

蕭萬長今晚會劉結一 為「蕭習會」暖身

2018-04-09 14:14

中行招聘在陸台生 淡大陸研所所長李志強：有四個意涵

2018-04-09 22:54

中國禁向北韓出口 武器相關雙重用途產品

2018-04-09 13:17

蕭習會 習近平感念台企對大陸發展貢獻

2018-04-10 10:31

大陸62機場 1秒刷臉安檢

2018-04-10 02:41

整頓媒體 今日頭條等4款App被下架

2018-04-10 00:49

上海民眾半夜下單買什麼？避孕套、電池熱銷

2018-04-09 15:14

國防安全研究院將掛牌 黃介正：需「六個兼顧」

2018-04-09 22:53

一帶一路樞紐 「渝新歐」運全球

2018-04-10 02:41

王岐山北京見李顯龍

2018-04-10 00:49

湖南父逼考北大 女兒亂刀刺死他還叫好

2018-04-09 15:34

香港一座大廈老電梯失控 直衝46樓頂2命危

2018-04-09 17:44

江蘇地方換帥 四市長升書記

2018-04-10 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top