習近平博鰲談話：擴大市場准入、擴大進口

2018-04-10 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共國家主席習近平上午在博鰲強調，中共今年推動系列開放措施，包括大幅放寬金融市場准入、放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在大陸業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域、放寬外資汽車行業股比限制限制。他強調，大陸創造更有吸引力的投資環境、加強智慧財產權保護、主動擴大進口等，全力推動「一帶一路」，為中國改革開放打開新局面。

習近平在開幕式指出，大陸將推動四方面改革，第一，大幅度放寬市場准入。今年，將推出幾項有標誌意義的舉措。在服務業特別是金融業方面，去年年底宣佈的放寬銀行、證券、保險行業外資股比限制的重大措施要確保落地，同時要加快保險行業開放進程，放寬外資金融機構設立限制，擴大外資金融機構在大陸業務範圍，拓寬中外金融市場合作領域。在製造業方面，現時已基本開放，保留限制的主要是汽車、船舶、飛機等少數行業，現在這些行業已經具備開放基礎，下一步要儘快放寬外資股比限制特別是汽車行業外資限制。

第二，創造更有吸引力的投資環境。過去，中國吸引外資主要靠優惠政策，現在要更多靠改善投資環境。大陸將加强同國際經貿規則對接，增强透明度，强化產權保護，堅持依法辦事，鼓勵競爭、反對壟斷。今年三月，大陸組建了國家市場監督管理總局，還有一些其他新的機構，對現有政府機構作出大幅度調整，堅決破除制約使市場在資源配置中起决定性作用、更好發揮政府作用的體制機制弊端。今年上半年，大陸將完成修訂外商投資負面清單工作，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度。

第三，加强智慧財產權保護。這是完善產權保護制度最重要的內容，也是提高中國經濟競爭力最大的激勵。對此，外資企業有要求，中國企業更有要求。今年，將重新組建國家智慧財產權局，完善加大執法力度，把違法成本顯著提上去，把法律威懾作用充分發揮出來。鼓勵中外企業開展正常技術交流合作，保護在華外資企業合法知識產權。同時，希望外國政府加强對中國知識產權的保護。

第四，主動擴大進口。中國不以追求貿易順差為目標，真誠希望擴大進口，促進經常專案收支平衡。今年，將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他產品進口關稅，努力新增人民群眾需求比較集中的特色優勢產品進口，加快加入世界貿易組織「政府採購協定」行程。希望已開發國家對正常合理的高技術產品貿易停止人為設限，放寬對大陸高技術產品出口管制。今年十一月，將在上海舉辦首届中國國際進口博覽會。這是個大平台，今後要年年辦下去。這不是一般性的會展，而是大陸主動開放市場的重大政策宣示和行動。歡迎各國朋友來華參加。

習近平意有所指地表示，五年前，他提出共建「一帶一路」倡議。五年來，已經有八十多個國家和國際組織同中國簽署了合作協定。共建「一帶一路」倡議源於中國，但機會和成果屬於世界，中國不打地緣博弈小算盤，不搞封閉排他小圈子，不做淩駕於人的強買強賣。需要指出的是，「一帶一路」建設是全新的事物，在合作中有些不同意見是完全正常的，只要各方秉持和遵循共商共建共用的原則，就一定能增進合作、化解分歧，把「一帶一路」打造成為順應經濟全球化潮流的最廣泛國際合作平臺，讓共建「一帶一路」更好造福各國人民。