「蕭習會」今登場 回顧習近平在博鰲的涉台論述

2018-04-10 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



「蕭習會」今日上午登場，前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長今天將與大陸國家主席習近平進行會晤，預料雙方將針對「惠台31項措施」等兩岸交流議題進行對談。大陸官媒新華社並在報導中回顧習近平在博鰲論壇年會期間的涉台論述。

新華社指出，每年春季舉行的博鰲亞洲論壇年會，曾見證了兩岸關係的重要時刻。2013年以來，習近平兩度在此會見台灣兩岸共同市場基金會榮譽董事長蕭萬長一行，為推動兩岸關係和平發展、增進兩岸同胞親情福祉指明方向。

習近平在兩度會見蕭萬長時，都語重心長地闡述兩岸同屬一個中國、兩岸同胞是一家人的深刻道理，這既表明大陸方面對「和平統一、一國兩制」方針堅定不移，也體現出習將台灣同胞視作骨肉天親的真摯情感。

2013年4月會見蕭萬長時，習近平強調，大陸方面對推動兩岸關係和平發展，決心是堅定的，方針政策是明確的。將保持對台大政方針的連續性，繼續實施行之有效的各項政策，促進兩岸關係發展不斷取得新成就，更好造福兩岸同胞，「肯取勢者可為人先，能謀勢者必有所成」。

2015年3月會見蕭萬長時，習近平表示，兩岸同胞是血脈相連的一家人，是命運共同體。願與台灣同胞一道，加強合作，繼續推動兩岸關係和平發展。

報導說，習近平總書記提出的「同等待遇」，現已成為大陸惠及廣大台胞政策的鮮明主題。中共十九大報告中明確提出，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。2018年2月，國務院台辦、國家發展改革委等部門共同推出「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」，這些「含金量高，含情量更高」的政策，有效提升了台灣同胞的獲得感。