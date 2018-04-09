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獨家╱保育區內新增防波堤 深澳電廠闖環評恐違法

中國貿易戰的秘密武器是稀土

2018-04-09 22:20聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

正當外界普遍認為大陸在最新清單中已祭出汽車和黃豆的「絕招」時，智庫分析，其實大陸在貿易戰中還擁有一個「秘密武器」，能立即削弱美國實力，這張王牌就是稀土。

大陸官媒新華社旗下雜誌《瞭望》刊文指出，大陸是唯一能夠提供全部17種稀土金屬的國家，特別是軍事用途突出的重稀土。白雲鄂博礦是世界最大的稀土礦山，占大陸稀土資源儲量逾90%。

美國《國會山報》網站刊文分析，美國對稀土金屬的進口依賴達到100%，而大陸是最重要的來源國。如果大陸將稀土來源切斷，美國將無法製造大多數先進的武器系統。

另外，稀土金屬還被用於製造汽車、計算機、商用飛機和智慧手機等。如果大陸停止出口稀土，美國將被迫關閉全部或大部分美國的技術製造裝配線。

《瞭望》分析，早在1992年鄧小平在南巡時就曾提到，「中東有石油，中國有稀土」。大陸稀土資源占全世界儲量的80%，具有極重要的戰略意義。

稀土是典型的金屬元素，之所以異常珍貴，不僅因為儲量稀少、不可再生、分離提純和加工難度較大，更因為其廣泛應用於農業、工業、軍事等行業，是新材料製造的重要素材和尖端國防技術開發的關鍵性資源，被稱為「萬能之土」。

例如，美國當年的「愛國者」導彈，在製導系統中使用約3公斤多的釤鈷磁體和釹鐵硼磁體，用於電子束聚焦，才能精確攔截來襲導彈，M1坦克的激光測距機、F-22戰鬥機的發動機及輕而堅固的機身等等都有賴於稀土。

大陸智庫表示，中美貿易戰升溫，大陸雖然不斷宣稱有新措施因應，捍衛自身合法權益，但業者認為，如果通過繼續強化稀土供給端改革等多項措施改善稀土供需格局，推升稀土價格、降低稀土出口，真正讓美國怕的其實還在後面。

導彈中東

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