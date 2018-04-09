陸媒：美患貿易焦慮症 遏止大陸崛起

2018-04-09 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸官媒人民日報今（9）刊登評論文，標題為《美國為何熱衷晾曬「貿易焦慮」》，美國川普政府以單邊主義、保護主義思維推出一系列經貿政策，給全球經濟帶來明顯衝擊。在世界的觀感中，眼下的美國正為一種焦慮症所籠罩，且十分熱衷於對外展示自身焦慮。

仔細觀察，既有其焦慮的現實，也有其曬焦慮的刻意。

當下最突出的是「帳面焦慮」。在不同場合，華盛頓官員都喜歡算這麼一筆帳——美國對多個經濟體都長期存在貿易逆差，這種經貿關係讓美國「吃虧了」，全世界都在「占美國便宜」。明顯荒唐的說辭！

美國採用關稅手段解決「帳面焦慮」，正如卡內基國際和平基金會高級研究員黃育川所言，關稅不會讓一個國家減少貿易逆差，一國貿易平衡狀況由其儲蓄和投資率決定。「美國貿易逆差的原因是其儲蓄率偏低，消費遠遠多於儲蓄，消費也遠遠大於其生產能力，這中間的差額就是美國的貿易逆差」。

為何川普政府在此時聚焦經貿問題，集中對外釋放焦慮症？這種時機選擇，同美國國內政治分不開。華盛頓智庫伍德羅·威爾遜中心高級研究員芮效儉指出，川普政府在關稅政策問題上展現出強硬姿態，同中期選舉有一定關係。黃育川則表示，如今的華盛頓把貿易作為贏取政治聲望的一個手段，試圖以民粹主義做法收獲支持。

如今部分美國民眾的確持有一種焦慮情緒，這同美國不同群體在經濟全球化過程中受益不均有關，也同美國社會整體文化變遷、財富分化加劇分不開。

事實上，儘管川普政府急欲打造「保護美國」的形像，但其單方面挑起貿易戰的衝動之舉，從長期看卻需要所有美國民眾共同為其埋單——消費品價格上漲，損失的是美國普通家庭；價值鏈被打亂，損失的是美國製造業；外部市場受限，損失的是美國出口商。這也是為什麼連日來越來越多國會議員對川普政府的經貿政策憂心忡忡。

當然，美國的整體焦慮，更源自其自身實力的相對衰落與大陸的崛起。清算經濟帳背後的實質還是政治，是要對衝甚至遏制大陸的影響力。

美國知名歷史學家、布魯金斯學會資深研究員羅伯特·卡根表示，現在的國際秩序有一個關鍵特質是，美國在世界三大地區——歐洲、中東和亞太有著強大的軍事存在。美國要維持這樣的局面，也就客觀上造成了與大陸之間的潛在衝突，因為美國要阻擋大陸的優勢，在經濟上如此，地緣政治和軍事上更是如此。