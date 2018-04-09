親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

要績效就喊 查風紀就砍 掃黃掃毒…哪個不靠「他」

敘利亞空軍基地遭飛彈轟炸 美國否認發動攻擊

陸媒：美患貿易焦慮症 遏止大陸崛起

2018-04-09 11:23聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸官媒人民日報今（9）刊登評論文，標題為《美國為何熱衷晾曬「貿易焦慮」》，美國川普政府以單邊主義、保護主義思維推出一系列經貿政策，給全球經濟帶來明顯衝擊。在世界的觀感中，眼下的美國正為一種焦慮症所籠罩，且十分熱衷於對外展示自身焦慮。

仔細觀察，既有其焦慮的現實，也有其曬焦慮的刻意。

當下最突出的是「帳面焦慮」。在不同場合，華盛頓官員都喜歡算這麼一筆帳——美國對多個經濟體都長期存在貿易逆差，這種經貿關係讓美國「吃虧了」，全世界都在「占美國便宜」。明顯荒唐的說辭！

美國採用關稅手段解決「帳面焦慮」，正如卡內基國際和平基金會高級研究員黃育川所言，關稅不會讓一個國家減少貿易逆差，一國貿易平衡狀況由其儲蓄和投資率決定。「美國貿易逆差的原因是其儲蓄率偏低，消費遠遠多於儲蓄，消費也遠遠大於其生產能力，這中間的差額就是美國的貿易逆差」。

為何川普政府在此時聚焦經貿問題，集中對外釋放焦慮症？這種時機選擇，同美國國內政治分不開。華盛頓智庫伍德羅·威爾遜中心高級研究員芮效儉指出，川普政府在關稅政策問題上展現出強硬姿態，同中期選舉有一定關係。黃育川則表示，如今的華盛頓把貿易作為贏取政治聲望的一個手段，試圖以民粹主義做法收獲支持。

如今部分美國民眾的確持有一種焦慮情緒，這同美國不同群體在經濟全球化過程中受益不均有關，也同美國社會整體文化變遷、財富分化加劇分不開。

事實上，儘管川普政府急欲打造「保護美國」的形像，但其單方面挑起貿易戰的衝動之舉，從長期看卻需要所有美國民眾共同為其埋單——消費品價格上漲，損失的是美國普通家庭；價值鏈被打亂，損失的是美國製造業；外部市場受限，損失的是美國出口商。這也是為什麼連日來越來越多國會議員對川普政府的經貿政策憂心忡忡。

當然，美國的整體焦慮，更源自其自身實力的相對衰落與大陸的崛起。清算經濟帳背後的實質還是政治，是要對衝甚至遏制大陸的影響力。

美國知名歷史學家、布魯金斯學會資深研究員羅伯特·卡根表示，現在的國際秩序有一個關鍵特質是，美國在世界三大地區——歐洲、中東和亞太有著強大的軍事存在。美國要維持這樣的局面，也就客觀上造成了與大陸之間的潛在衝突，因為美國要阻擋大陸的優勢，在經濟上如此，地緣政治和軍事上更是如此。

這些年來，美國在世界體系中得到太多的好處，維持美國全球霸權成為理所當然。一旦其獲益進程受阻，焦慮感就產生了。斯坦福大學歷史學教授戴維·肯尼迪將其歸為經濟壓力、世界格局重塑、美國無法從中東脫身而導致的「自由浮動的焦慮」在彌漫。

大陸官媒人民日報9日刊登評論文批評，美國川普政府以單邊主義、保護主義思維推出一系...
大陸官媒人民日報9日刊登評論文批評，美國川普政府以單邊主義、保護主義思維推出一系列經貿政策，給全球經濟帶來明顯衝擊。在世界的觀感中，眼下的美國正為一種焦慮症所籠罩，且十分熱衷於對外展示自身焦慮。法新社
分享

川普北京貿易戰

相關新聞

美中貿易戰 特斯拉將是大輸家

2018-04-09 11:01

中美貿易摩擦 樊綱：可能造成亞洲經濟波動

2018-04-09 10:52

川普新推文對中軟化？中國學者：沒把握

2018-04-09 10:47

川普說中國會先退讓 明天看習近平在博鰲論壇怎麼回應

2018-04-09 10:30

經濟聯手抗陸？梅克爾、馬克宏 將訪美會川普

2018-04-09 00:18

川普暗示中國會「拆除」其貿易壁壘

2018-04-08 22:47

中美貿易戰若真打 金融時報：雙輸且影響遠超經濟層面

2018-04-08 18:25

美中貿易戰 本周聚焦兩大風險事件

2018-04-08 16:00

美迫盟邦加入圍堵 台灣只能親美遠中？

2018-03-28 16:26
看更多

熱門文章

律師邱彰曝案情新進度 「狄鶯一家近期脫困返台有望」

2018-04-08 15:39

川普暗示中國會「拆除」其貿易壁壘

2018-04-08 22:47

中美貿易戰若真打 金融時報：雙輸且影響遠超經濟層面

2018-04-08 18:25

狄鶯搞定了？孫安佐案法界仍有疑慮

2018-04-08 22:43

「只為活下去」 34歲金正恩用三策略鞏固權力

2018-04-09 01:00

美簽證政策緊縮 中國孕婦入關遭刁難

2018-04-08 13:50

美中貿易戰 本周聚焦兩大風險事件

2018-04-08 16:00

美國報復？敘利亞空軍基地遭空襲 傳出巨大爆炸聲響

2018-04-09 09:57

詹惟中：孫鵬透天厝好行情 3年前開價1億

2018-04-08 13:58

川普又將出狠招 保護美國汽車業

2018-04-09 00:18

兒童婦女口吐白沫… 敘國毒氣屠殺70死 川普怒批普亭

2018-04-08 23:47

日本島根規模6.1地震 開設32處避難所

2018-04-09 09:51

日本6.1淺層地震 3人受傷、建築物受損

2018-04-09 07:46

日本島根凌晨6.1地震 4人受傷

2018-04-09 08:26

敘利亞空軍基地遭飛彈轟炸 美國否認發動攻擊

2018-04-09 10:32

首座「太空旅館」2022年開業 花2.8億繞地球12天

2018-04-08 14:11

日本「孤獨死」增加 即時通報靠電力公司？

2018-04-08 12:03

對抗大陸！ 印度急購20萬支槍

2018-04-08 12:57

今天開盤前 五件國際事不可不知

2018-04-09 08:02

經濟聯手抗陸？梅克爾、馬克宏 將訪美會川普

2018-04-09 00:18

維琴飛船升降測試成功 太空旅遊「邁大步」

2018-04-08 14:52

敘平民又遭化武攻擊！川普：普亭、伊朗及歐巴馬要負責

2018-04-08 22:25

影／加拿大冰球隊巴士撞卡車 造成14死14傷

2018-04-08 16:23

貿易戰一觸即發 川普預測：中國會讓步

2018-04-09 02:46

美國名校提早入學篩選涉壟斷 司法部調查

2018-04-08 13:26

金正恩願棄核與美建交 前提是「美保證北韓政權穩固」

2018-04-08 23:47

川普保護主義 擴至汽車

2018-04-09 00:59

金正恩開棄核條件 美須保證北韓政權安全

2018-04-08 16:47

魔鬼波頓 加入川普戰鬥內閣

2018-04-09 01:00

全美首創！ 新墨西哥擬新規 高中生找好出路才能畢業

2018-04-08 13:26

印度火車22節車廂落跑 載走千人幸未釀禍

2018-04-08 22:04

德國警方 偵破計畫在柏林半馬襲擊的恐嫌

2018-04-09 00:57

美中貿易緊張升溫 科技業擔憂受牽連

2018-04-08 13:41

劍橋分析吹哨人再踢爆：8700萬臉書個資恐存在俄國

2018-04-09 09:27

南韓明日起訴李明博 上門調查無果而終

2018-04-08 17:54

台灣健保經驗豐富 美媒關注台參與國際受阻

2018-04-08 13:39

伊朗網路驚見美國旗 全球20萬路由器遭駭

2018-04-08 12:57

影／川普大樓失火 1死4傷 火勢已控制

2018-04-08 15:52

馬克宏經改工會拒買單 法國鐵持續罷工

2018-04-08 19:29

派遣無人車登月探勘 NASA悄悄籌畫3年

2018-04-08 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top