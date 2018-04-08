張燕生：謹防中美貿易摩擦一步步升級

2018-04-08 22:41 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生八日在博鰲亞洲論壇表示，美國一定要打貿易戰，不然沒有人埋單，貿易摩擦走多遠比的是雙方的耐心；未來要謹防步步升級。

張燕生在論壇的記者會上指出，美國縮表升息減稅、新增基礎設施投資、打貿易戰，美國做所有事情的宏觀影響是財政赤字下降，提高利率為財政融資，美元升值，最後導致貿易逆差。美國現在做的所有事情，會使對中國的逆差上升。所以美國一定要打貿易戰，不然沒有人埋單；以前日本給他埋單，中國要怎麼做到不埋單，必須有理有力。

被問到中美貿易戰迴旋空間有多大？張燕生認為「比較大」，但雙方要有誠意。中國的順差有來自通用、波音等，不只美國，日本、歐洲企業都有順差，中國的順差是全球化的。中國有誠意减少順差，但中國能向美國買什麼？黃豆已經買了很多。這次摩擦端針對的未來高科技，如果中方單方讓步不行，美國可能得寸進尺。最好是隨著中國原產地多元化、全球出口、全球投資、全球服務提高，中國發生的順差會持續减少，但這需要時間。

談到貿易摩擦對大陸經濟的影響，張燕生談到直接影響不大，但是要關注間接影響。從前日本和美國曾經的貿易戰，從紡織到鋼鐵，一直到其他產業，最終付出日本經濟廿年無法再快速發展的代價，但中國和日本情况不一樣，中國是一個多元的大國。

有人認為川普此輪貿易戰是針對「中國製造二○二五」，張燕生表示，中國製造從過去四十年代工轉向了智慧財產權，但是中國不可能永遠生產低端產品，從模仿走向創新，中國製造二○二五要從高速增長轉向高品質發展，這也是十四億人對美好生活的嚮往，這還要打貿易制裁，公平嗎？中國像孩子一樣，有三歲、十八歲等不同階段，我們有不同發展計畫，從人道主義來說美國發起的貿易戰也是威脅。

未來中美貿易摩擦會持續多久？張燕生表示貿易摩擦走多遠，比的是雙方的耐心。「現在還是初級摩擦階段，會不會貿易摩擦更加激烈，還是要看雙方。總的來看，中美貿易戰對國際還是國內直接影響不大，但要謹防一步步升級」。