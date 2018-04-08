親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

獨／帶狀皰疹抗病毒藥 健保署將開放給付

博鰲論壇／亞洲競爭力報告 台灣第四、大陸第九

2018-04-08 22:29聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

博鰲亞洲論壇2018年會今天發布「亞洲競爭力報告」、「亞洲經濟一體化報告」和「新興經濟體報告」，其中亞洲競爭力報告中，新加坡排名第一、台灣排名第四，大陸則排名第九。博鰲秘書長周文重表示，要在後金融危機時代繼續保持亞洲經濟的永續繁榮，需要新一輪開放和創新。

根據亞洲競爭力報告的亞洲經濟體2017綜合競爭力評估指數排名，第一名為新加坡，其次為香港、南韓、台灣、澳洲、以色列、日本、紐西蘭、中國大陸、巴林等。

與2016年度相比，2017年度亞洲主要經濟體排名相差不大，反映出亞洲經濟體穩定性和連續性不斷增強。新加坡、香港、南韓和台灣的綜合競爭力的排名與2016年度相同，仍分別位列第1至4位，澳洲、以色列、日本、紐西蘭、中國、巴林緊隨其後，在2017年度綜合競爭力排名位列5至10位，其中紐西蘭較2016年度下降2位，而以色列、日本和巴林相較2016年度攀升1位。

在營商環境方面，新加坡、香港、紐西蘭、澳洲、格魯吉亞仍維持良好的營商環境，繼續分列前5位，中國大陸則排在第25名。在基礎設施狀況方面，巴林、香港、日本、新加坡、南韓、台灣等基礎設施競爭力持續維持在第1至6名，其中中國大陸排第14。

在整體經濟活力方面，中國排第一，其次是香港、科威特、卡達、新加坡、阿拉伯聯合大公國等。社會發展水準方面，日本、澳洲、以色列、香港、紐西蘭、新加坡依次排1至6名。在人力資本與創新能力方面，台灣、南韓、新加坡、以色列、紐西蘭表現活躍和高效，排名1至5名。

博鰲論壇秘書長周文重在會上表示，本屆論壇把「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」作年會主題。亞洲經濟的快速發展，特別是亞洲經濟奇蹟不斷湧現，主要得益於兩個相互關聯的因素：一是亞洲自身的開放與創新，二是持續發展的全球化浪潮。

周文重說，在這些多重變革因素的大背景下，亞洲各經濟體想要依賴以往的成功道路繼續前行，按照以往的發展管道繼續發展，已經行不通。

周文重說，為推動亞洲適應這波新形勢下的開放與創新，博鰲今年將從可持續發展、總體經濟政策、企業責任、社會與文化發展、科技創新、共商共建共用「一帶一路」與加强區域合作等，對開放和創新的思路與具體舉措進行回顧、探討、前瞻和總結。

博鰲亞洲論壇2018年會新聞發布會暨旗艦報告發布會8日在海南博鰲舉行。圖為博鰲亞...
博鰲亞洲論壇2018年會新聞發布會暨旗艦報告發布會8日在海南博鰲舉行。圖為博鰲亞洲論壇秘書長周文重發言。 （中新社）
分享

新加坡紐西蘭香港
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

公共廁所─觀察中國現代化的指標

2018-04-08 18:02

時隔八年 中日重啟高級別經濟對話

2018-04-08 16:20

李克強5月訪日行程傳敲定 見天皇正在喬

2018-04-08 14:24

張燕生：謹防中美貿易摩擦一步步升級

2018-04-08 22:41

中梵主教任命協議 地下教會神父有話說

2018-04-08 16:54

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

蕭習會定了 蕭萬長與習近平將閉門會談

2018-04-08 14:19

民團騎腳踏車 籲中國釋放王全璋與李明哲

2018-04-08 12:24

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43

一分鐘看懂「博鰲論壇」

2018-04-08 11:06

博鰲論壇 習近平曾釋出三個訊息

2018-04-08 10:19

博鰲論壇今登場 「蕭習會」兩岸矚目

2018-04-08 00:00

央視播出楊開慧給毛澤東的情書，被指褻瀆毛的偉大人格

2018-04-07 22:46

戴耀廷指北京分化港人 會繼續做自認正確的事

2018-04-07 21:01

「秘密武器」還沒出鞘？外媒：中國稀土是反美利器

2018-04-07 16:40

博鰲8日登場 海南擬建自由貿易港？開放度高於香港

2018-04-07 16:23

杜特蒂將赴博鰲論壇演說 與習近平會談

2018-04-07 16:20

博鰲論壇10日開幕 年會規格規模超歷屆

2018-04-07 16:01

陸客赴日人均採購逾6萬元 消費力是台灣客的一倍

2018-04-07 13:45

北斗系統的建立 導火線是「兩國論」導致的台海危機

2018-04-07 13:38

別了GPS 中國北斗5月起上線導航

2018-04-07 13:36

前北大教授涉性侵逼死學生 大陸官媒喊查

2018-04-07 12:27

專家：陸米波雷達可察匿蹤戰機 全球最先進

2018-04-07 11:58

香港中聯辦主任：反「一國兩制」就是犯罪

2018-04-07 09:02

首艘陸產航母 傳本月渤海試航

2018-04-07 00:15

普亭會王毅：期待六月再訪陸

2018-04-07 00:15

陸商務部二度反擊：反制美國加稅清單不排除任何選項

2018-04-06 21:36

清明祭趙紫陽民眾送鮮花 劉霞在家中祭亡夫

2018-04-06 19:33

陜西黃帝陵公祭 劉結一、洪秀柱、郁慕明同場

2018-04-06 19:29

相見歡！普亭稱俄中關係非常好 王毅說開啟新時代

2018-04-06 16:14

俄羅斯總統普亭會見王毅：期待6月再次訪中

2018-04-06 11:55

首艘大陸國產航空母艦 將於本月渤海海試

2018-04-06 08:25

處女出訪給中國 習大讓金正恩當靠山

2018-04-02 16:22

55公里港珠澳大橋 帶動粵港澳大灣區起飛

2018-04-02 10:55

兩岸較勁 大陸磁吸對台灣的挑戰

2018-03-31 09:41

林毅夫：開發中國家需要新的經濟理論

2018-03-31 09:37

惠台攻心瞄準台灣菁英 台灣社會是否做好準備

2018-03-31 09:02

港情侶情殺案 曝台港司法互助困境

2018-03-31 08:49

朱立倫登陸會劉結一 吳敦義乾瞪眼

2018-03-28 16:21
看更多

熱門文章

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43

博鰲論壇 習近平曾釋出三個訊息

2018-04-08 10:19

兵馬俑在美遭斷指 「兇手」最高可能囚30年

2018-04-08 14:06

博鰲論壇今登場 「蕭習會」兩岸矚目

2018-04-08 00:00

中國米波雷達 讓匿蹤戰機無所遁形

2018-04-08 14:36

霸道總裁劉強東回湘潭認親 送100億人民幣

2018-04-08 14:28

趙偉國突辭去 紫光集團兩大上市子公司董事長職務

2018-04-08 22:25

一分鐘看懂「博鰲論壇」

2018-04-08 11:06

中共黨建伸向網企 6千黨員隨阿里巴巴分散各地

2018-04-08 12:22

快手惹爭議 強化審核急滅火

2018-04-08 00:08

時隔八年 中日重啟高級別經濟對話

2018-04-08 16:20

大陸「獨角獸」巢穴 北上杭深占八成

2018-04-08 13:18

博鰲論壇／亞洲競爭力報告 台灣第四、大陸第九

2018-04-08 22:29

李克強5月訪日行程傳敲定 見天皇正在喬

2018-04-08 14:24

兩岸人物／李斌建立共享交通帝國

2018-04-08 00:08

中梵主教任命協議 地下教會神父有話說

2018-04-08 16:54

公共廁所─觀察中國現代化的指標

2018-04-08 18:02

上海巡禮／上海的夜貓子經濟

2018-04-07 23:56

中國官方教會 遭要求拆十字架

2018-04-08 11:48

大陸「獨角獸」名單出爐 BAT夥伴占五成

2018-04-08 13:36

大陸3月外匯存底 3.143兆美元

2018-04-08 15:42

蕭習會定了 蕭萬長與習近平將閉門會談

2018-04-08 14:19

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

又見假花！洛陽景點花海節 真樹綁塑料牡丹…

2018-04-08 14:32

彭博資訊專欄／減債+維穩 陸有望兼顧

2018-04-08 01:08

兩岸人物／阿里王堅 打造城市大腦

2018-04-08 00:08

快手只顧搶攻眼球 引來官方開鍘

2018-04-08 00:02

香港吊臂車側翻砸屋 路人相助枉死

2018-04-08 17:26

民團騎腳踏車 籲中國釋放王全璋與李明哲

2018-04-08 12:24

港千人聲援挺言論自由 戴耀廷：繼續做對的事

2018-04-08 14:30

影／港警春季招募 佔中者也來報考

2018-04-08 17:21

福建拉攏台青 送三樣禮

2018-04-08 17:04

人行易綱將宣布金融新政

2018-04-08 00:01

涉MeToo疑雲 武漢理工教授遭禁收研究生

2018-04-08 14:22

滴滴搶進拉美 挑戰Uber

2018-04-08 00:02

張燕生：謹防中美貿易摩擦一步步升級

2018-04-08 22:41

譚耀宗批港獨論：23條立法氛圍慢慢形成

2018-04-08 14:31

魯蛇出頭天 楊漢亮橫掃天涯

2018-04-08 13:28

馬雲將與IMF拉加德對談

2018-04-08 00:01

中美經貿衝突 陸媒類比韓戰抗美援朝

2018-04-08 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top