博鰲論壇／亞洲競爭力報告 台灣第四、大陸第九

2018-04-08 22:29 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



博鰲亞洲論壇2018年會今天發布「亞洲競爭力報告」、「亞洲經濟一體化報告」和「新興經濟體報告」，其中亞洲競爭力報告中，新加坡排名第一、台灣排名第四，大陸則排名第九。博鰲秘書長周文重表示，要在後金融危機時代繼續保持亞洲經濟的永續繁榮，需要新一輪開放和創新。

根據亞洲競爭力報告的亞洲經濟體2017綜合競爭力評估指數排名，第一名為新加坡，其次為香港、南韓、台灣、澳洲、以色列、日本、紐西蘭、中國大陸、巴林等。

與2016年度相比，2017年度亞洲主要經濟體排名相差不大，反映出亞洲經濟體穩定性和連續性不斷增強。新加坡、香港、南韓和台灣的綜合競爭力的排名與2016年度相同，仍分別位列第1至4位，澳洲、以色列、日本、紐西蘭、中國、巴林緊隨其後，在2017年度綜合競爭力排名位列5至10位，其中紐西蘭較2016年度下降2位，而以色列、日本和巴林相較2016年度攀升1位。

在營商環境方面，新加坡、香港、紐西蘭、澳洲、格魯吉亞仍維持良好的營商環境，繼續分列前5位，中國大陸則排在第25名。在基礎設施狀況方面，巴林、香港、日本、新加坡、南韓、台灣等基礎設施競爭力持續維持在第1至6名，其中中國大陸排第14。

在整體經濟活力方面，中國排第一，其次是香港、科威特、卡達、新加坡、阿拉伯聯合大公國等。社會發展水準方面，日本、澳洲、以色列、香港、紐西蘭、新加坡依次排1至6名。在人力資本與創新能力方面，台灣、南韓、新加坡、以色列、紐西蘭表現活躍和高效，排名1至5名。

博鰲論壇秘書長周文重在會上表示，本屆論壇把「開放創新的亞洲，繁榮發展的世界」作年會主題。亞洲經濟的快速發展，特別是亞洲經濟奇蹟不斷湧現，主要得益於兩個相互關聯的因素：一是亞洲自身的開放與創新，二是持續發展的全球化浪潮。

周文重說，在這些多重變革因素的大背景下，亞洲各經濟體想要依賴以往的成功道路繼續前行，按照以往的發展管道繼續發展，已經行不通。