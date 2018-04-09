視台商為自己人 同享多項優惠

2018-04-09 01:51 聯合報 記者 聯合報 記者 樊德平 ／廣州報導



華南農業大學馬克思主義學院副教授李仕燕。 樊德平／攝影 分享 facebook 大陸對台31條措施影響層面廣，如開放了農業、高端製造等屬於大陸經濟命脈的產業，且讓台商參與政府採購，大陸學者認為，這項政策選在大陸公布機構大改革內容前由多部門一起公布，「意思就是，不管機構改不改，這件事就是要執行，是以前對台政策沒有的」。

華南農業大學馬克思主義學院副教授李仕燕表示，這次29個部門聯合發布31條措施，參與部門之多，讓她很訝異，「以前是國台辦發布，或是國務院發布指導意見，涉及部門少，現在部門多，大家要一起承擔」，其中發改委與國台辦聯合署名，「它是真正規劃內政發展的部門，規劃能力其他部門無法取代，且選在機構大改革前發布，力度前所未有。」

她表示，政策中指出，台資農企可與大陸農企同享農機補助等優惠措施，「這說明已經把你當成自己人」，「如果台商真的納入補助對象，很划算」，因為象徵台商可一起爭取幾百億人民 幣的商機，「台灣中南部有那麼多農民，他們本身的技術可跟大陸競爭，是台灣的優勢產業。」

另外，開放台商可參與政府採購，暨南大學台灣經濟研究所副所長王鵬表示，採購項目最大宗為日常辦公用品、設備，其次還有蓋樓所需的建築材料、運營所需的車輛，以及服務相關的會展規劃、行銷宣傳等。以往大陸的政府單位都選擇本土企業、國有產品，現在開放了，如果台企的產品與服務能列入政府採購清單，是打入中國市場的好機會。

王鵬指出，台商在1980、1990年代開始大量進入大陸發展，對大陸的貢獻很值得肯定，但發展至今，大陸民營企業陸續崛起，台企不僅要與之競爭，還要努力轉型升級，確實遭遇許多瓶頸，這次的政策就是為台企「解渴」，提供發展機遇，例如鼓勵台資向中西部、東北地區轉移並參與一帶一路建設，「給了許多不得不迫遷到東南亞等地的台商另一種解決方式。」

另外，長期以來台商在大陸面臨融資難的問題，因為其台灣信用資訊在大陸不被承認，貸款處處碰壁，「現在開放金融機構、徵信機構合作，是很大的突破，可以解決長期以來的困擾。」

「這次政策最重要是解決生存發展的問題，而不是說在讓利，」李仕燕認為，大陸提供了一個更公平更開放的制度環境，允許台灣人能夠大展拳腳，但不意味是在貼錢，因為大陸內部競爭也很激烈，「這道門雖然開了，能否把握機會還要台商自己努力。」