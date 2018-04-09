親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
博鰲論壇聚焦
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

視台商為自己人 同享多項優惠

2018-04-09 01:51聯合報 記者樊德平／廣州報導

華南農業大學馬克思主義學院副教授李仕燕。 樊德平／攝影
華南農業大學馬克思主義學院副教授李仕燕。 樊德平／攝影
分享
大陸對台31條措施影響層面廣，如開放了農業、高端製造等屬於大陸經濟命脈的產業，且讓台商參與政府採購，大陸學者認為，這項政策選在大陸公布機構大改革內容前由多部門一起公布，「意思就是，不管機構改不改，這件事就是要執行，是以前對台政策沒有的」。

華南農業大學馬克思主義學院副教授李仕燕表示，這次29個部門聯合發布31條措施，參與部門之多，讓她很訝異，「以前是國台辦發布，或是國務院發布指導意見，涉及部門少，現在部門多，大家要一起承擔」，其中發改委與國台辦聯合署名，「它是真正規劃內政發展的部門，規劃能力其他部門無法取代，且選在機構大改革前發布，力度前所未有。」

她表示，政策中指出，台資農企可與大陸農企同享農機補助等優惠措施，「這說明已經把你當成自己人」，「如果台商真的納入補助對象，很划算」，因為象徵台商可一起爭取幾百億人民 幣的商機，「台灣中南部有那麼多農民，他們本身的技術可跟大陸競爭，是台灣的優勢產業。」

另外，開放台商可參與政府採購，暨南大學台灣經濟研究所副所長王鵬表示，採購項目最大宗為日常辦公用品、設備，其次還有蓋樓所需的建築材料、運營所需的車輛，以及服務相關的會展規劃、行銷宣傳等。以往大陸的政府單位都選擇本土企業、國有產品，現在開放了，如果台企的產品與服務能列入政府採購清單，是打入中國市場的好機會。

王鵬指出，台商在1980、1990年代開始大量進入大陸發展，對大陸的貢獻很值得肯定，但發展至今，大陸民營企業陸續崛起，台企不僅要與之競爭，還要努力轉型升級，確實遭遇許多瓶頸，這次的政策就是為台企「解渴」，提供發展機遇，例如鼓勵台資向中西部、東北地區轉移並參與一帶一路建設，「給了許多不得不迫遷到東南亞等地的台商另一種解決方式。」

另外，長期以來台商在大陸面臨融資難的問題，因為其台灣信用資訊在大陸不被承認，貸款處處碰壁，「現在開放金融機構、徵信機構合作，是很大的突破，可以解決長期以來的困擾。」

「這次政策最重要是解決生存發展的問題，而不是說在讓利，」李仕燕認為，大陸提供了一個更公平更開放的制度環境，允許台灣人能夠大展拳腳，但不意味是在貼錢，因為大陸內部競爭也很激烈，「這道門雖然開了，能否把握機會還要台商自己努力。」

台商國台辦

相關新聞

陸4位副總理分工定調 劉鶴最吃重

2018-04-09 00:03

惠台措施 加重台青留陸發展

2018-04-09 01:51

讀懂劉鶴 就能看透大陸經濟

2018-04-09 00:03

張燕生：謹防中美貿易摩擦一步步升級

2018-04-08 22:41

公共廁所─觀察中國現代化的指標

2018-04-08 18:02

中梵主教任命協議 地下教會神父有話說

2018-04-08 16:54

時隔八年 中日重啟高級別經濟對話

2018-04-08 16:20

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

李克強5月訪日行程傳敲定 見天皇正在喬

2018-04-08 14:24

蕭習會定了 蕭萬長與習近平將閉門會談

2018-04-08 14:19

民團騎腳踏車 籲中國釋放王全璋與李明哲

2018-04-08 12:24

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43

博鰲論壇今登場 「蕭習會」兩岸矚目

2018-04-08 00:00

央視播出楊開慧給毛澤東的情書，被指褻瀆毛的偉大人格

2018-04-07 22:46

戴耀廷指北京分化港人 會繼續做自認正確的事

2018-04-07 21:01

「秘密武器」還沒出鞘？外媒：中國稀土是反美利器

2018-04-07 16:40

博鰲8日登場 海南擬建自由貿易港？開放度高於香港

2018-04-07 16:23

陸客赴日人均採購逾6萬元 消費力是台灣客的一倍

2018-04-07 13:45

北斗系統的建立 導火線是「兩國論」導致的台海危機

2018-04-07 13:38

別了GPS 中國北斗5月起上線導航

2018-04-07 13:36

前北大教授涉性侵逼死學生 大陸官媒喊查

2018-04-07 12:27

專家：陸米波雷達可察匿蹤戰機 全球最先進

2018-04-07 11:58

香港中聯辦主任：反「一國兩制」就是犯罪

2018-04-07 09:02

首艘陸產航母 傳本月渤海試航

2018-04-07 00:15

普亭會王毅：期待六月再訪陸

2018-04-07 00:15

陸商務部二度反擊：反制美國加稅清單不排除任何選項

2018-04-06 21:36

清明祭趙紫陽民眾送鮮花 劉霞在家中祭亡夫

2018-04-06 19:33

陜西黃帝陵公祭 劉結一、洪秀柱、郁慕明同場

2018-04-06 19:29

相見歡！普亭稱俄中關係非常好 王毅說開啟新時代

2018-04-06 16:14

俄羅斯總統普亭會見王毅：期待6月再次訪中

2018-04-06 11:55

首艘大陸國產航空母艦 將於本月渤海海試

2018-04-06 08:25

處女出訪給中國 習大讓金正恩當靠山

2018-04-02 16:22

55公里港珠澳大橋 帶動粵港澳大灣區起飛

2018-04-02 10:55

兩岸較勁 大陸磁吸對台灣的挑戰

2018-03-31 09:41

林毅夫：開發中國家需要新的經濟理論

2018-03-31 09:37

惠台攻心瞄準台灣菁英 台灣社會是否做好準備

2018-03-31 09:02

港情侶情殺案 曝台港司法互助困境

2018-03-31 08:49

朱立倫登陸會劉結一 吳敦義乾瞪眼

2018-03-28 16:21
看更多

熱門文章

博鰲論壇 蕭習會將重申反「台獨」

2018-04-08 11:43

博鰲論壇 習近平曾釋出三個訊息

2018-04-08 10:19

兵馬俑在美遭斷指 「兇手」最高可能囚30年

2018-04-08 14:06

趙偉國 突辭紫光集團兩大上市子公司董事長

2018-04-08 22:25

中國米波雷達 讓匿蹤戰機無所遁形

2018-04-08 14:36

霸道總裁劉強東回湘潭認親 送100億人民幣

2018-04-08 14:28

亞洲競爭力報告 台灣第四、大陸第九

2018-04-08 22:29

一分鐘看懂「博鰲論壇」

2018-04-08 11:06

中共黨建伸向網企 6千黨員隨阿里巴巴分散各地

2018-04-08 12:22

又見假花！洛陽景點花海節 真樹綁塑料牡丹…

2018-04-08 14:32

公共廁所─觀察中國現代化的指標

2018-04-08 18:02

時隔八年 中日重啟高級別經濟對話

2018-04-08 16:20

大陸「獨角獸」巢穴 北上杭深占八成

2018-04-08 13:18

李克強5月訪日行程傳敲定 見天皇正在喬

2018-04-08 14:24

中梵主教任命協議 地下教會神父有話說

2018-04-08 16:54

大陸「獨角獸」名單出爐 BAT夥伴占五成

2018-04-08 13:36

蕭習會定了 蕭萬長與習近平將閉門會談

2018-04-08 14:19

大陸3月外匯存底 3.143兆美元

2018-04-08 15:42

博鰲論壇登場 南海風雲激

2018-04-08 16:12

中國官方教會 遭要求拆十字架

2018-04-08 11:48

張燕生：謹防中美貿易摩擦一步步升級

2018-04-08 22:41

香港吊臂車側翻砸屋 路人相助枉死

2018-04-08 17:26

影／港警春季招募 佔中者也來報考

2018-04-08 17:21

民團騎腳踏車 籲中國釋放王全璋與李明哲

2018-04-08 12:24

港千人聲援挺言論自由 戴耀廷：繼續做對的事

2018-04-08 14:30

福建拉攏台青 送三樣禮

2018-04-08 17:04

涉MeToo疑雲 武漢理工教授遭禁收研究生

2018-04-08 14:22

魯蛇出頭天 楊漢亮橫掃天涯

2018-04-08 13:28

譚耀宗批港獨論：23條立法氛圍慢慢形成

2018-04-08 14:31

中美經貿衝突 陸媒類比韓戰抗美援朝

2018-04-08 14:35

海外拓展不如預期 中國中車下修年度目標

2018-04-08 19:23

北京瞭望／打不打貿易戰…答案將揭曉

2018-04-09 01:22

陸4位副總理分工定調 劉鶴最吃重

2018-04-09 00:03

港學者不反對中梵建交 但反對雙方主教協議

2018-04-08 15:25

讀懂劉鶴 就能看透大陸經濟

2018-04-09 00:03

陸廣電總局：節目不比闊 須遵循小正大原則

2018-04-08 17:39

博鰲蕭習會 習近平將宣示對台新政

2018-04-09 00:03

兩岸微流行／清明假期 「紅色遊」正夯

2018-04-09 00:03

趙偉國辭紫光兩子公司董座

2018-04-09 01:04

大陸3月製造、服務業PMI 回落

2018-04-09 01:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top