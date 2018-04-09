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惠台措施 加重台青留陸發展

2018-04-09 01:51聯合報 特約記者樊德平／廣州報導

扌就讀中山大學的台灣學生宋雨儒（左）和林佩瑩。 樊德平／攝影
扌就讀中山大學的台灣學生宋雨儒（左）和林佩瑩。 樊德平／攝影
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「惠台措施出來後，一定加重台灣年輕人在大陸發展的意願，也更有信心在這裡扎根。」開屏集團總經理、廣州台協副會長張華表示，台灣青年到大陸最關心的就是「來這裡做什麼？」只是拿個學歷不夠，現在可以考取執照、執業，這最令人高興。

正在廣州中山大學就讀臨床醫學的台生林佩瑩也表示，她一直擔心自己畢業後的發展，大陸的醫療環境競爭激烈，「好的醫院可能還是以大陸內地學生優先」，未來如能自己執業註冊診所，解決了最關鍵的問題。

張華已來大陸發展18年，目前接班家族房地產事業，他說自己早把這裡當成家鄉，看到惠台措施公布，感受到大陸政府對台商、台胞的照顧。他說，已有台商享受到高新技術企業減稅措施，「少說省下幾千萬，這樣更可以和本地企業競爭」。

開屏集團總經理、廣州台協副會長張華。 樊德平／攝影
開屏集團總經理、廣州台協副會長張華。 樊德平／攝影
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不過，他也指出，希望大陸未來還能在措施中加入節能環保獎勵、鼓勵體育文化事業等，也希望擴大開放台胞開個體戶的行業範圍。

他說，大陸現在重視環保，他自己也努力打造環保綠建築，「想做台商領頭羊」，但其他行業對環保有補貼，房地產卻沒有，有些措施則只針對一定的高樓，「如果能有多一些獎勵條款，更可鼓勵企業發展」。

另外，目前在廣東就讀的台生也相當關注此次發布的惠台措施，並期待能盡快看到細則推出。中山大學現有台灣學生260多名，來自新竹的林佩瑩目前是臨床醫學專業大三學生，她在台灣拿到生化碩士並投入職場六年後，才決定回鍋重讀大學。她表示，大陸好的醫院基本上都只收博士、博士後學歷，還有年齡限制，所以她一直很擔心執業問題，越讀越徬徨，未來如能自己開業，真的是解決最關鍵的問題。

同樣來自新竹，正在中大就讀人文地理博士的宋雨儒則表示，對這次政策中可以申請基金項目、千人計畫和萬人計畫很感興趣，「這對未來謀取教職是很好的評量標準」。

台商房地產中山大學

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