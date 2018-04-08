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公共廁所─觀察中國現代化的指標

2018-04-08 18:02經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

從經濟實力到科技進步，外界很容易就能觀察到幾十年來中國的進步，但英文報南華早報報導，對外國人來說，最具說服力的指標之一是中國改善公廁環境，這點讓外國人鬆了一口氣，但中國的公共廁所仍有進步空間。

南韓人朴介（音譯）曾在北京住了10幾年，她說15年前首度到中國旅遊時，公廁簡直是一場「災難」，有些廁所沒有門，甚至有民眾上廁所不關門。不過，朴介最近再度前往中國，她發現情況明顯改善，公廁變乾淨很多，民眾也比較有禮貌。

美商布蘭肯希普曾去過中國11次，他比較了中國與外國廁所的差異。布蘭肯希普說，飯店的廁所很棒，乾淨，也不臭，就跟美國一樣，是一種西方式廁所。但他在浙江嘉興工廠員工廁所的經驗就很糟糕，一進去馬上就發現廁所很臭。

穆克吉則是已經在上海住了快20年的印度人，他說中國的公廁數量與衛生方面出現長足進步，但令外國人詬病的問題是經常有人上廁所不關門，原因包括廁所的門壞了，或門鎖壞了，也有人純粹習慣不關門。

中國國家主席習近平在2015年下令推動「廁所革命」，到目前為止中國已經興建或改建70,000間以上的公共廁所，習近平的目標是改善基本公共服務。根據去年11月中國文化和旅遊部公布的計畫，未來三年中國可望再興建或改建64,000間公廁。

去年底習近平表示，公廁影響人民的生活品質，催促趕快改善城市與農村的公廁。一年前針對中國200多座城市所做的調查顯示，就連南京等城市，民眾也發現很難找到公廁。

去年4月南京市政府官網發布的調查報告顯示，超過96%受訪者說很難找到公廁，94%受訪者說廁所沒有衛生紙或洗手乳，廁所的門、掛鉤、水龍頭損壞的情況也很常見。

中國的公共廁所仍有進步空間。（圖／路透）
中國的公共廁所仍有進步空間。（圖／路透）
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廁所習近平北京
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