福建拉攏台青 送三樣禮

2018-04-08 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



福建省今年對台工作設定「台商台胞服務年」並提出21條措施，其中，針對台青部分有三大推動重點，新設一批國家級和省級台灣青年就業創業基地、強化對涉台青創基地的引導、增強對基地的實質支持。

福建省台辦表示，為了協助台青在閩創業、就業，福建將重點推動以下三個方面工作：一是新設一批國家級和省級台灣青年就業創業基地、實習實訓基地，力爭實現省級基地在各個設區市和平潭綜合實驗區全覆蓋，不斷擴大示範帶動和集聚效應。

二是強化對涉台青創基地的引導，以開座談會、培訓班等形式，召集基地負責人學習交流，提升管理服務水平，立足實際情況。

三是努力增強對基地的實質支持，通過幫助基地協調爭取相關政策項目、在基地內先行先試台企台青特殊優惠政策、幫助引進知名龍頭企業聚集人才等方式，提高基地的可持續發展內生動力。

資料顯示，目前福建各類涉台青創基地73個，累計入駐台資企業700多家、就業創業台灣青年2,000多人，涉及貿易、批發零售、創意設計、傳媒策劃、IT研發、軟體、動漫、電商、生物科技、互聯網+等多個行業領域，初步形成規模集聚示範效應。截止2017年底，台灣青年來閩實習實訓超過1,000多人次。

福建對台特殊優勢方面，福建省台辦說，閩台同根同祖，血緣相親、語言相通、習俗相近，具有獨特的區位、人文優勢。「台商台胞服務年」21條措施的特色，主要體現在為台商台胞提供精準服務、破難解困、優化環境等主題活動上。

例如，通過推廣在大陸首創的「台胞權益保障法官工作室」模式和設立「台胞服務中心」做法，對重點台資企業進行一對一幫扶，進一步完善服務機制、擴大服務範圍，顯示福建在新時代對台工作中的新作為。