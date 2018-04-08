港學者不反對中梵建交 但反對雙方主教協議

2018-04-08 15:25 中央社 香港8日電



中國大陸和梵蒂岡可能建交一事近日又引起討論，香港退休教授鄭宇碩受訪時說，他不是反對中梵建交，但反對梵蒂岡與北京方面達成外傳的主教任命協議。

鄭宇碩曾是城市大學講座教授（政治學），一向從事推動香港民主發展，也關注大陸的人權和民主狀況。

作為天主教徒的鄭宇碩，2月曾與10多名大學教授、講師、律師、人權工作者和天主教徒發出公開信，對外傳中梵就主教任命問題達成協議表達憂慮。

公開信指出，中共對基督徒的迫害從未停止，近年更展開清拆十字架及教堂等行動，加上中共領導人已表明要加強黨對宗教的控制，可見教會不可能透過有關協議得到更多自由。

鄭宇碩接受中央社記者訪問時說，根據相關安排，即主教人選由大陸提出並由梵蒂岡任命，這等同把大陸的主教任命權交給北京。

他說，在他們看來，這等於向強權屈服，這既對堅持立場的主教不公平，精神上也打擊天主教徒，令他們失去對教會的信奉基礎。

在香港，除了鄭宇碩等知識分子外，反對中梵達成相關協議最力的是天主教香港教區榮休主教陳日君。

在推行香港民主發展上，陳日君與鄭宇碩等人站在同一陣線，而陳日君更與前政務司司長陳方安生、民主黨前主席李柱銘和壹傳媒集團老闆黎智英被視為香港泛民主派的精神領袖。

在過去很長時間，陳日君一直批評北京當局打壓天主教徒；今年1月底，他曾在社交媒體撰文，表示他樂於在中梵取得協議的過程中「成為障礙」。

年初，陳日君因為不滿大陸地下主教被逼讓位，曾專程前往梵蒂岡面見教宗方濟各，反映他的憂慮。其後，他在社交媒體撰文，說明他前往梵蒂岡的情況。

他在文章中說，此行主要向教宗表達大陸地下主教被逼讓位的憂慮，並說當前的問題並非是要求合法主教退休，而是由非法或被教廷逐出教會的人接任。

他認為這種做法是出賣了大陸的天主教，並質疑怎麼能夠與極權政權取得共通點；面對極權政權，只能投降或受迫害。

陳日君從梵蒂岡返港後，繼續對大陸地下主教被逼讓位一事作出強烈批評，形容為「醜陋」。

不過，在陳日君和鄭宇碩等人反對之際，天主教香港教區卻似乎有不同想法。

天主教香港教區曾於2014年發表聲明，表示「全球天主教信眾，包括香港的信眾，都熱切期望中梵建交能早日實現，並常為此而祈禱」。

而當時陳日君早已榮休，天主教香港教區不在其權力範圍之內。

楊鳴章為現任天主教香港教區主教，一般認為，他在中梵發展關係上保持較為正面的立場。

楊鳴章於去年中接任主教時曾向媒體說，在中梵建交方面，香港沒什麼角色可扮演，但願意去做任何可維持雙方溝通的事，並對此感到積極、樂觀。