民團騎腳踏車 籲中國釋放王全璋與李明哲

2018-04-08 12:24 中央社 台北8日電



今天是李明哲被大陸當局抓捕一周年，今天甫上任的陸委會主委陳明通指示陸委會同仁須持續全力營救李明哲，並協助家屬早日赴中國大陸探視。圖／翻攝自大陸岳陽市中級人民法院微博 分享 facebook 人權團體今天發起「為王全璋而騎，為李明哲而騎」活動，呼籲中國政府釋放「被失蹤」的中國維權律師王全璋與前民進黨黨工李明哲。

台灣人權促進會、民間司法改革基金會等多個民間團體，上午在自由廣場高喊「抗議中國黑幫政權，立刻釋放李明哲、立刻釋放王全璋」等口號，一行人騎腳踏車出發，預計依序前往捷運西門站、新光三越站前店與華山文創園區等處發表演講。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎指出，王全璋為法輪功辯護、李明哲在網路上與中國網友分享台灣民主化經驗與人權議題，兩人都同樣「被失蹤」後，遭中國以「顛覆國家政權」罪起訴，狀況非常類似。

邱伊翎表示，王全璋遭逮捕後音訊全無，已超過1000天，至今家屬和代理律師都無法會見；李明哲妻子李淨瑜今年3月首度獲准入監探視，但中國只給一次性簽證，未來定期探視的權利仍未獲保障。她呼籲中國既然身為聯合國會員國，就因遵守保障人權的普世價值。

東吳大學人權研究中心訪問學者吳仁華說，他從六四事件後從大陸流亡海外至今，王全璋遭逮捕後，連律師都見不到，這是中共1949年建政以來的頭一遭，外界很擔憂王全璋是否仍健在，呼籲中國至少應讓外界得知王全璋的健康狀況。