民團騎腳踏車 籲中國釋放王全璋與李明哲
人權團體今天發起「為王全璋而騎，為李明哲而騎」活動，呼籲中國政府釋放「被失蹤」的中國維權律師王全璋與前民進黨黨工李明哲。
台灣人權促進會、民間司法改革基金會等多個民間團體，上午在自由廣場高喊「抗議中國黑幫政權，立刻釋放李明哲、立刻釋放王全璋」等口號，一行人騎腳踏車出發，預計依序前往捷運西門站、新光三越站前店與華山文創園區等處發表演講。
台灣人權促進會秘書長邱伊翎指出，王全璋為法輪功辯護、李明哲在網路上與中國網友分享台灣民主化經驗與人權議題，兩人都同樣「被失蹤」後，遭中國以「顛覆國家政權」罪起訴，狀況非常類似。
邱伊翎表示，王全璋遭逮捕後音訊全無，已超過1000天，至今家屬和代理律師都無法會見；李明哲妻子李淨瑜今年3月首度獲准入監探視，但中國只給一次性簽證，未來定期探視的權利仍未獲保障。她呼籲中國既然身為聯合國會員國，就因遵守保障人權的普世價值。
東吳大學人權研究中心訪問學者吳仁華說，他從六四事件後從大陸流亡海外至今，王全璋遭逮捕後，連律師都見不到，這是中共1949年建政以來的頭一遭，外界很擔憂王全璋是否仍健在，呼籲中國至少應讓外界得知王全璋的健康狀況。
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