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央視播出楊開慧給毛澤東的情書，被指褻瀆毛的偉大人格

2018-04-07 22:46聯合報 記者許依晨╱即時報導

央視大型人文藝術類節目「信中國」，日前在節目中公布毛澤東妻子楊開慧寫給他的情書，卻有大陸觀眾來信指責，稱褻瀆了偉大的毛主席人格，要求節目應公開道歉。

「信中國」節目呈現的信件，是從一九二一年中共建黨以來兩千多封共產黨員書信中選出，不僅有偉人、名人的信，也有普通共產黨員所書寫的信函，節目製作及總導演朱軍曾表示，這些信件涵蓋了親情、愛情與家國情懷等。

「信中國」四月五日播出楊開慧於一九二九年寫給毛澤東的情書，信中寫道：「我幾天睡不著覺，無論如何我簡直要瘋了，許多天沒來信天天等，我不要這樣的悲痛，孩子們也跟著我難過，母親也跟著難過，…簡直太傷心了太寂寞了太難過了」。她說，「我真是非常的愛你呀，不至於丟棄我吧」、「我要吻你一百遍你的眼睛，你的臉頰、你的嘴、你的額、你的頭，你是我的人你是屬於我的」。最後，楊開慧不捨表示，「我要努一把力，只要每個月能賺到六十元，我就可以叫回你，我不要你做事了」。

未料節目播出後，卻有自稱忠實的觀眾致信給朱軍表示抗議。這位觀眾稱，「信中國」播出楊開慧寫給毛澤東的信時，他感到非常不妥，讓人痛心。

他稱，節目在選擇信件時，棄兩人之間偉大的革命愛情、互相鼓勵、支持的高尚革命情懷於不顧，反而選擇革命領袖與伴侶之間小情小愛的信件，放之於央視大舞台上，供觀眾娛樂消遣，實乃不尊重英雄、偉人之舉。

他義正嚴詞指責，正值清明節之際，全國上下沉浸在對先人和先烈的哀思之中時，節目卻播出了這樣一封偉人的隱私信件，「不去緬懷先烈，而是藉著偉人的隱私，給八卦長舌之人提供談資，藉此博眼球，博收視！對得起黨和國家的領導人和勞動者們嗎？

不過，對於民眾質疑，中國人民大學家書文化研究中心主任張丁挺身而出捍衛「信中國」。他說， 這封信抒發了一位妻子對於丈夫的深深愛戀和萬般思念，家書是寫給最親近的人的，不可能說假話。這批家書記錄了楊開慧和毛澤東訣別之後那段日子裡的生活及思考，以及對毛澤東的愛戀、牽掛、思念和等待等複雜的情感，家書把楊開慧還原為一個立體的人。

毛澤東愛情情書
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