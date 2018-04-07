香港建新聞博覽館 年底開放將是亞洲首間

2018-04-07 21:07 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



香港中環一條舊街市活化成香港新聞博覽館，預料今年十二月啟用後，成為亞洲首個以新聞為主題的博覽館。

香港新聞博覽館由必列（口加者）士街街市活化而成，這間街市位於寸土寸金的中環中心位置，為香港三級歷史建築，其保存和活化幾經爭議，最後活化為「香港新聞博覽館」。

奪得博覽館營運權的香港新聞教育基金說，翻新工程快將完成，正內部裝修及添置展覽裝置及資訊科技系統的工程，料十二月正式啟用，每星期開放六日，會先展出經投票選出的十宗香港新聞大事資料。

博覽館也會有多個展區，分為報紙、電台、電視及新媒體等，展出香港一八四一年開埠以來發生的大事年表。館內會設有互動新聞展覽、多用途活動室，另也有場地供參加者體驗新聞採訪的經過。

展覽策劃委員會主席蘇鑰機說，將保留街市地下的殺雞房，展出香港的疫症如鼠疫、禽流感、沙士等事件的報道。另一樓的原街市豬肉檔也會完整保留，化身為日後售賣紀念品的地方。

香港新聞博覽館開始舉辦名為「你最想在新聞博覽館開館時看到哪些新聞大事？」投票活動，邀請歷史及新聞學者選取三十宗反映香港政治、經濟、民生、社會發展的新聞，候選新聞最早一單是一八四二年香港割讓給英國，還包括「六七暴動」、「八九民運」、九七「香港特區成立」、二零零三年「七一大遊行」及二零一四年「占中運動」等。學者選出新聞後，將由公眾投票選出十宗新聞，在博覽館展出。