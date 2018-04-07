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戴耀廷指北京分化港人 會繼續做自認正確的事

2018-04-07 21:01中央社 香港7日電

香港學者戴耀廷。（聯合報系資料照）
香港學者戴耀廷。（聯合報系資料照）
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香港學者戴耀廷因發表「港獨」言論而遭到香港和北京當局譴責，泛民主派多個政黨今晚集會聲援並支持言論自由。戴耀廷指北京的做法是分化港人；他會繼續做自己認為正確的事。

集會由民間人權陣線和泛民立法會議員合辦，晚上在立法會大樓外舉行。

他們認為，戴耀廷在台灣發表的一番言論，屬於言論和學術自由範疇；他們批評香港和北京當局不斷攻擊戴耀廷，損害香港的言論和學術自由。

現為香港大學法律系副教授的戴耀廷也出席了集會。

他向媒體說，期望行政長官林鄭月娥能解釋清楚，他在台灣的言論如何構成鼓吹「港獨」，以及為何有人更明確支持「港獨」，但政府為何只針對他發聲明。

戴耀廷說，如果政府不能解釋以上問題，會令公眾質疑事件是否涉及政治動機。

他並說，過去一週受到文革式批鬥，心情沉重，並指北京方面不斷在港「劃紅線」，是要分化港人。

他說，將會繼續做自己認為正確的事。

泛民多名立法會議員先後上台發言，反對以言入罪，並指言論自由是基本人權，促請社會各方堅守原則，各大專院支持學者進行學術討論時不受干預。

集會於晚上7時開始時，現場約有數百人，他們高呼「撐言論自由，撐學術自由」口號。

戴耀廷早前到台灣參加一項論壇時，曾表示香港可以考慮成為「獨立國家」，香港和北京當局隨即發表聲明予以譴責。

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