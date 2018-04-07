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博鰲8日登場 海南擬建自由貿易港？開放度高於香港

2018-04-07 16:23世界日報 記者戴瑞芬／北京7日電

博鰲亞洲論壇年會8日開幕，參考消息網報導，海南可望成為首個開建的自由貿易港，而且...
博鰲亞洲論壇年會8日開幕，參考消息網報導，海南可望成為首個開建的自由貿易港，而且開放程度高於香港。 聯合報系資料照
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博鰲亞洲論壇2018年年會明天開幕，中國國家主席習近平將出席開幕式並宣布新一波改革開放舉措。參考消息網報導，海南可望成為首個開建的自由貿易港，而且開放程度高於香港。

據報導，博鰲亞洲論壇年會是在19大之後、中國改革開放40周年之際，今年登場的首場主場外交，同時也是海南經濟特區成立30周年。

中國外交部長王毅已經預告，習近平將出席博鰲亞洲論壇開幕式，作出最權威的改革開放的重要舉措。報導引述知情人士透露，習近平在去年10月提出探索建設自由貿易港，而海南可望成為首批的自由貿易港口之一。

消息人士指出，中國將建的自由貿易港在政策制定方面，享有比現有的自由貿易區更大的自由度，並且在市場准入方面更加開放。同時，自由貿易港口將採用國際標準來確保貨物、人力資源、資本和投資的自由流通，並得到新的規則和條例的支援。

香港南華早報報導，海南一旦成為自由貿易港口，開放程度將遠高於上海自由貿易區，甚至開放度將高於香港。報導指出，中國面臨美國挑起的全面貿易摩擦情勢加劇，知情人士表示，習近平可能會在今年的博鰲亞洲論壇年會上，加強開放和增加市場准入程度。

中國商務部前副部長魏建國表示，北京應對美國貿易保護主義，習近平可能宣佈更高級別的改革開放的重要舉措。他評估中國中國將開放包括金融服務、保險、仲介、醫療保健和其他部門等改革新進程。

博鰲亞洲論壇年會8日開幕，為期4天至11日閉幕。博鰲首屆年會始於2002年，當時正值中國加入世界貿易組織一年後，創立博鰲願景就是與瑞士達沃斯世界經濟論壇同等級別的亞洲論壇。

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