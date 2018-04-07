「秘密武器」還沒出鞘？外媒：中國稀土是反美利器

2018-04-07 16:40 世界日報 中國新聞組／北京7日電



中美的貿易紛爭受到國際社會高度關注，有境外媒體稱，在這場貿易摩擦中，稀土將是中國強大的「秘密武器」。

科技日報報導，17種稀有、不可再生元素，注定了稀土自現代工業誕生起就擁有了無可替代的作用。「稀土是新能源、新材料、航空航天、信息、生物、軍工等尖端科技領域和國防建設的重要基礎材料，它是真正的無價之寶。」中國科學院包頭稀土研發中心主任池建義如此介紹。

鄧小平曾有一句名言：「中東有石油，中國有稀土」。中俄美澳等大國擁有豐富的稀土儲量。其中，中國已探明稀土資源量約6588萬噸，約占世界總儲量的四分之一。

報導指出，稀土的大規模開採和廉價出口，曾讓中國付出沉重的代價，2008年，中國推行稀土出口配額制度，口袋剛一收緊，發達國家就一片譁然。「西方國家的高度敏感和我們自己口袋的逐步收緊，正說明了我們技術的逐漸進步。」池建義說。

有美國軍事專家指出，如果沒有來自中國的稀土新材料，美國80%以上的軍事設備將無法運行、成為擺設。

稀土作為極其重要的戰略資源，如果真的進入這次貿易摩擦所涉及的商品清單中，無疑將意謂著爭端進一步升級。

「稀土早已被我國放入資源開發利用的重要戰略範疇，這才是真正的重點。」池建義說。