北斗系統的建立 導火線是「兩國論」導致的台海危機

2018-04-07 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大到飛機航母，小到共用單車，北斗衛星系統提供了精準到厘米（公分）級的地圖和導航功能，但有GPS現成的便宜不撿，大陸為什麼一定要做出自有自主的北斗導航系統？導火線正是1996年「兩國論」導致的台海危機，在美軍GPS干擾下，共軍兩枚導彈發射失敗，因而雪恥。

中華網報導，1993年7月發生中國貨輪銀河號被關GPS，美軍強行登艦檢查的屈辱，是為中國建設北斗衛星系統埋下伏筆。

當時美國以獲得情報為由，指控中國籍貨輪銀河號向伊朗運輸化學武器原料，關閉銀河號的GPS，強行扣留長達三周。後來證實是烏龍事件，讓當時中國政府代表沙祖康連用了17個「窩囊」發洩悲苦的心情。

而1996年因「兩國論」導致台海危機，中國解放軍在台灣海峽軍事演習，被護衛台灣的美國的獨立號、尼米茲號兩大航母戰鬥群祭出GPS干擾，瓦解導彈發射，並且無法跟蹤美航母戰鬥群的動向。

台海危機事件可謂是導火線，直接促使中國下定決心研製自主的全球定位系統。

西昌衛星發射中心3月30日發射了長征三號火箭以「一箭雙星」方式運送第三十、三十一顆北斗導航衛星上太空，進行組網運行。目前，北斗衛星組網已經完成、且加快地面北斗網路建設。