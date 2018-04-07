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別了GPS 中國北斗5月起上線導航

2018-04-07 13:36聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

中國北斗地圖APP將於5月1日上線，供民眾在手机上下載。一直以來手機導航、微信共用位置、美食地圖等，GPS幾乎壟斷了一切，不過5月起中國北斗將取而代之，只要身處在中國的21個省，要即時定位就靠北斗，動態精準定位甚至能達到厘米（公分）級。

在中國大陸，就像微信取代line、微博取代FB、優酷取代youtube一樣，導航和地圖功能的GPS也要靠邊，讓位給中國北斗，北斗科技集团號稱北斗APP「導航精確到車道，位置精確到厘米」。

北斗的地圖和導航功能，主要是建立在大陸的北斗衛星，目的是為了打破美國壟斷。就像俄羅斯建立了自己的全球衛星導航系統GLONASS、歐盟有伽利略計畫GALILEO、中國則是建立北斗COMPASS。

鳳凰網報導，中國對美國GPS系統懷有忌憚，主要是美國幾乎所有飛機、坦克、導彈、艦船都是軍用GPS。過度依賴GPS恐怕難逃GPS干擾，因此中國建立不亞於美國GPS的北斗。

特別的是，北斗是唯一使用地球靜止軌道、地球傾斜同步軌道和中軌軌道的衛星導航系統，迄今已累計發射31顆衛星。而GPS、格洛納斯、伽利略都是僅使用中軌軌道。

另外，北斗具有短報文系統，也就是接收機可以和衛星進行交流，發佈140個字的短報文，就像平時用的短信，既能夠定位，又能顯示發佈者的位置。

也因此，北斗地圖APP基於北斗衛星精準的基礎位置服務工具，可提供移動、即時的定位和導航，進一步發展智慧城市、自動駕駛、智慧物流等大規模商用。

中國北斗地圖APP將於5月1日上線，供民眾在手机上下載。圖為北斗系統有效影響範圍...
中國北斗地圖APP將於5月1日上線，供民眾在手机上下載。圖為北斗系統有效影響範圍。取自中華網
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中國北斗地圖APP將於5月1日上線，供民眾在手机上下載。圖為北斗系統有效影響範圍...
中國北斗地圖APP將於5月1日上線，供民眾在手机上下載。圖為北斗系統有效影響範圍。取自中華網
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