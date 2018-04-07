專家：陸米波雷達可察匿蹤戰機 全球最先進

2018-04-07 11:58 中央社 香港7日電



中國大陸一些軍事專家近日公開介紹了大陸研製的米波雷達，聲稱大陸目前是唯一擁有反匿蹤戰機的先進米波雷達國家。

大陸科技日報近日報導，大陸電科首席科學家、反匿蹤雷達總工程師吳劍旗日前接受央視節目訪問時，作出以上表示。

針對吳劍旗的談話，報導引述國防科技大學國防科技戰略研究智庫教授王群說，「米波雷達是指工作波長在1至10公尺，工作頻段在30至300兆赫茲的一種長波雷達。」

王群說，米波雷達恰好避開了匿蹤戰機的匿蹤波段，這是它探測匿蹤戰機的主要原因所在。

王群說，中國大陸所以被稱為「唯一具有反隱身先進米波雷達的國家」，就是能用一組天線解決傳統米波雷達不能測高的問題，實現三座標精確定位、跟蹤。

據說，俄羅斯方面也擁有米波三座標雷達，但從技術手段上看，大陸的可能更先進。

報導表示，大陸的先進米波雷達採用有源相位陣列、數字陣列和超解析度等先進技術，可拓展雷達類型，有效降低體積和重量，減小損耗，提高靈敏度，擴大覆蓋空域，強化高度測量，以及優化探測水準和電子對抗能力。

但據報導，吳劍旗在央視節目上透露，美國海軍在制定2018年預算時，專門撥出了一筆20億美元的經費，用在新型干擾機當中增加反先進米波雷達的對抗能力，這個主要是針對大陸的先進米波雷達。

王群對此說，這說明美國已經認為米波雷達對匿蹤戰機構成威脅。

據分析，在實戰中，對手還是可以先期發現、先期摧毀，在開戰前將對手的米波雷達解決掉。但王群說，目前米波三座標雷達，包括大陸和俄羅斯的，都已經實現了機動部署，這給先期摧毀帶來困難。

因此，目前最有效的方法可能還是干擾，讓米波雷達無法有效使用。