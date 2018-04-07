香港中聯辦：反國家制度是對港人犯罪

2018-04-07 08:41 中央社 台北7日電



香港中聯辦主任王志民6日在香港表示，憲法明確中共領導是中國特色社會主義最本質特徵，如果去反對國家的這些基本制度，就是反「一國兩制」，就是對香港人的犯罪，對香港是禍，不是福。

王志民6日應邀出席「新時代、新機遇、新發展—2018全國兩會精神分享論壇」，並以「以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導、全面落實全國兩會精神、開創『一國兩制』事業新輝煌」為題發表演講。

據中央政府駐港聯絡辦網站今天披露的演講內容，王志民在演講重申，憲法明確中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，同樣是為「一國兩制」成功實踐行穩致遠提供更堅實有力的憲制保障。

他指出，修憲為「一國兩制」實踐提供根本性的保障，且憲法第31條是香港的「出世紙」，香港特別行政區的設立與憲法有關。如果去反對國家的這些基本制度，就是反「一國兩制」，就是對香港人的犯罪，對香港是禍，不是福。

王志民還說：「香港太需要提倡對憲法精神的尊重」，他形容憲法是香港的「根」和「本」，如果根、本動搖就會出現亂象。為香港有更好明天，既要學習「基本法」，也要學習憲法。

他表示，現場特別為在座人士提供的憲法和基本法合訂本，希望大家能「看一看，學一學」，甚至成為大家的案頭書。王志民稱，愛國是人類民族共同的核心價值，「愛國沒有錯」，呼籲要把愛說出去，就可去除心魔。

此外，王志民演講提及，未來20年，香港將從內地融資中心，轉化為三個新中心，即：內地的全球財富管理中心、領先的離岸風險管理中心、內地的全球資產定價中心。香港的角色將從為內地吸引資金，到為內地配置資產。