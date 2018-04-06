奉陪到底誰怕誰 美中爭端撩動中國民族主義

2018-04-06 22:05 中央社 北京6日電



一張「中國奉陪到底」的貼圖，這兩天成為中國網路最熱門的貼圖，加上官媒人民網今天發表的「誰怕誰」評論，美中貿易戰開打後，中國民間飽含的民族主義情緒，又有被撩動之勢。

眾所周知，近5年來，中國的網路及新聞審查尺度日益趨緊。如果官方沒有亮起綠燈，這樣的貼圖及評論，如何能被廣為流傳？

就在美中貿易戰若隱若現的反美情緒醞釀之際，中國網路傳出一張湖南衡山風景區貼出的告示，上面以中英文寫著「凡美國國籍遊客購票時須加收25%關稅，煩請知曉，若有不便，請咨詢美國大使館」。不過，官方今天下午已證實是「造謠圖片」，並立案調查。

猶記得，美國總統川普2016年競選期間，無論中國國內網民，以及旅居美國的中國僑民，幾乎一面倒地支持川普。其中，某名重量級的中國國際關係學者說，川普是商人出身，「中國最擅長和商人打交道」，充份反映出中國官民對川普「很好搞定」的預期。

即使川普競選期間對中國幾無好話，且揚言將與中國打貿易戰，都沒被中國民眾太放在心上。他們的理由很一致，就是「中國籌碼多得是，美國殺敵一千、就等著自損八百。」

事隔1年多，川普今年3月底果真發動一系列貿易措施鎖定中國。但在網路、媒體上，乃至於餐廳裡的飯桌上，最常聽到的評論，依舊是「中國籌碼多得是」，但下一句換成了「美國殺敵八百、就等著自損一千」。

「八百」和「一千」，還被換了位置，隱含著中國百姓們對美國及川普的不滿，以及對國家與政府的自信。至於中國對美國貿易長年保持龐大出超的事實，似乎不在他們的首要考慮之列。

但民眾的情緒被撩起，與中國商務部及外交部的反應不無關係。這兩大部門在3月23日便口徑一致地回應，「中方不希望打貿易戰，但絕不害怕貿易戰」。而外交部發言人華春瑩更加碼說，中方「來而不往非禮也，我們會『奉陪到底』。」

直到今天，中國商務部及外交部再度發表口徑一致的聲明，同聲齊呼「我們不想打，但不怕打貿易戰」。如果美方堅持，「中方將奉陪到底，必定予以堅決回擊。」；「不惜付出任何代價，堅決捍衛國家和人民的利益。」

在土壤裡飽含民族主義元素的中國，官方這番表態，撩起中國民眾的反美情緒自不意外。但並不是所有人都只曉得喊打喊殺，相對理性的分析，還是存在。

曾任中國加入世貿組織（WTO）首席談判代表的龍永圖，日前便向財經雜誌表示，貿易是對話、妥協的過程，不要把當前美中貿易關係「過分戲劇化」，不要因為一次貿易糾紛就動搖了對整個形勢的判斷，否則「在很多問題上就會做出誤判」。

「東風吹，戰鼓擂，現在誰也不怕誰」，40多年前這句中國文革時期的響亮口號，如今神似地出現在中共官媒上。面對刮來的貿易制裁西風，官媒一句「誰怕誰」，又擂起了戰鼓，試圖「東風壓倒西風」。

至於中國民眾，始終都是在場邊吆喝得最賣力的一群人。